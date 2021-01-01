ثلاجة للاحتفال وبار للضيوف .. كيف استعد فريق الدرجة الثامنة لاستضافة توتنهام؟

مواجهة فريدة في كأس الاتحاد الإنجليزي

"لا يمكننا حقاً الفوز عليهم"، تلك كانت كلمات مدافع توتنهام توبي ألديرفيرلد وأحد نجومه الذين سيحلوا ضيوفاً على الفريق الأقل تصنيفاً في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مارين.

الفريق الذي خاض سبعة أدوار تمهيدية حتى يصل لتلك المباراة جعلته القرعة يستضيف سبيرز في ملعب "روسيت" الذي كان يأمل أن تكون سعته البالغة 3,185 كاملة، ولكن فيروس كورونا ودخول البلاد في حالة حظر شامل غيرت الخطط.

مارين لجأ لحيلة لطيفة، فقرر بيع تذاكر إلكترونية عوضاً عن الحقيقية لحضور المباراة لجمع الأرباح، لتكون المفاجأة أن يبيع 18,436 تذكرة بعد أن تعاطف الكثيرون معه مثل النجوم جاري لينيكر وألان شيرر، وحتى مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، والذين اشتروا تذاكراً وهمية لمساندة فريق الدرجة الثامنة.

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ملعب "روسيت" الصغير بالتأكيد لا يملك القدرات لاستضافة فريق بحجم سبيرز، فلجأت إدارة مارين لتوظيف "بار" الملعب ليكون هو غرف ملابس توتنهام، الأمر الذي أكده مدرب الفريق نيل يونج، والذي بالمناسبة يعمل أيضاً كمدرس بجوار تدريب الفريق.

يونج لجأ للاستعانة بخبرات الكبار من أجل مواجهة توتنهام، فتواصل مع ليفربول وأستون فيلا للحصول على سجلات مراقبتهم لخصمه في كأس الاتحاد، الأمر الذي رحب به مورينيو وقال إنه يراه عادياً وطبيعياً، بل ومرحباً به.

معظم لاعبي الفريق من الهواة، وأغلبهم يحترف كرة القدم بجوار وظيفة أخرى مثل جيمس باريجان، لاعب خط الوسط، والذي يعمل في جمع القمامة وتمنى أن يكون أسبوع توتنهام شبيه بالقمامة التي يجمعها طوال الأسبوع!

مباراة اليوم ستكون خاصة لدافيد رافين، لاعب مارين، والذي سبق ولعب بقميص ليفربول، ومباراته الأولى مع الفريق كانت في 2004 أمام توتنهام نفسه ووقتها شارك في فوز الريدز على سبيرز بركلات الترجيح.

فريق مارين جهز نفسه للاحتفال بغض النظر عن النتيجة، شركة "بادفايزر" الشهيرة وفرت لهم ثلاجة للبيرة بعد عبوره لهذا الدور، ولاعبو الفريق قالوا إن البيرة ستشرب مهما كانت النتيجة اليوم في مواجهة الصغير مع الكبير.