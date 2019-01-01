ثلاثي شبابي يتنافسون على جائزة الأفضل في أغسطس بين الليوث

الشباب يحفز لاعبيه بجائزة الشهر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قامت إدارة نادي الشباب السعودي باستحداث جائزة أفضل لاعب في الشهر، خلال المرحلة الحالية، من أجل تحفيز اللاعبين خلال الموسم الحالي.

ويترشح 3 لاعبين على الجائزة من فريق الشباب لاختيار أحدهم عن طريق التصويت الجماهير وتقييم الجهاز الفني لليوث للثلاث مرشحين.

ووفقًا لما نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هناك 3 مرشحين على جائزة الأفضل في أغسطس.

ويتنافس على الجائزة كلًا من ناصر العمران ودانيلو أسبريا وأحمد شراحيلي، ودعا النادي الجماهير للتصويت لأحد اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة.

🏅 المرشحون لجائزة "لاعب الشهر" عن شهر أغسطس #الشباب pic.twitter.com/mND1JJeGFZ — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 5, 2019

ويسعى نادي الشباب لتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات خلال المرحلة الحالية في الموسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.