ثلاثي ريال مدريد: لا نخشى برشلونة وسنعود باللقب

ثلاثي ريال مدريد: لا نخشى برشلونة وسنعود باللقب

قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد للفوز اليوم على فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد كان قد فاز اليوم على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي الأول للسوبر الإسباني والذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

كاسيميرو يرى أن فريقه أدى المطلوب منه اليوم وسيطر على كامل مجريات اللقاء، وأن المباراة كانت من طرف واحد في أغلب الأوقات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نجحنا في تنفيذ خطة المدرب وهي السيطرة على الكرة في كافة مناطق الملعب، اللعب بخمس لاعبين في وسط الميدان أعطانا الأفضلية طوال وقت المباراة واستطعنا أن نخلق العديد من الفرص".

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البرازيلي تابع حديثه قائلاً: "لا يهمنا مواجهة برشلونة أو أتليتكو مدريد في المباراة النهائية الفريقان في غاية الصعوبة، كل ما يهمنا هو التحضير بشكل جيد والفوز بالكأس والعودة بها إلى مدريد".

أما زميله في الفريق فيديريكو فالفيردي أكد أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، طلب من اللاعبين أن يتبادلوا المراكز في وسط الميدان، وهو ما ظهر جلياً في الهدف الثاني الذي سجله اللاعب إيسكو.

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وأكمل: "نحن أقوياء للغاية في الدفاع، كان لدينا مشاكل في الهجوم بسبب غياب الثلاثي بنزيما، هازارد وبيل، لكن يوفيتش دعمنا بشكل جيد في مناطق فالنسيا الأمامية ولاعبو الوسط قدموا له الدعم المثالي".

وعن الشائعات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أكد أنه يستمتع بوقته في اللعب مع الفريق وإذا انضم الفرنسي فأنه سيتعلم منه الكثير.

وعن المباراة النهائية يرى اللاعب الشاب أنه ريال مدريد لا يخشى مواجهة أي فريق وأن البطولة ستعود في الطائرة رفقة اللاعبين إلى مدريد معقل الميرنجي.

وبرر الظهير الأيمن دانيل كارفخال مشاركة فريقه بخمسة لاعبين في خط الوسط، بسبب قلة البدائل في المنطقة الهجومية، مشيداً بقرار المدرب زيدان.

واعتبر كارفخال مباراة نصف النهائي الثانية بين أتليتكو وبرشلونة، على أنها ستنتج في المباراة النهائية إما كلاسيكو أمام البارسا أو ديربي أمام أتليتكو، وهو أمر ليس سهل لكننا سنفوز بالبطولة.

يذكر أن برشلونة يواجه أتليتكو مدريد غداً في نصف النهائي الثاني لكأس السوبر الإسباني في نظامها الجديد.