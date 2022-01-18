ثلاثة أسباب تدفع تشافي للتمسك بانضمام هالاند إلى برشلونة

يعيش نادي برشلونة الإسباني موقفًا معقدًا للغاية في الموسم الحالي، خاصة على الصعيد التهديفي، في ظل عدم امتلاك الفريق لمهاجم قوي في منطقة الجزاء.

وبعيدًا عن أنسو فاتي والآن فيران توريس، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لا يملك العديد من اللاعبين الذين تربطهم علاقة جيدة بالمرمى، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف الماضي.

ومع اعتزال الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، وعدم اقتناع تشافي بالاعتماد على ممفيس ديباي كمهاجم صريح، فإن برشلونة مطالب بالدخول إلى سوق الانتقالات بحثًا عن مهاجم جديد.

وعلى الورق، فإن هناك لاعبًا من شأنه حل كل مشاكل برشلونة الهجومية، وهو النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ثلاثة أسباب تجعل تشافي يتمسك بدفع برشلونة للتعاقد مع هالاند بأي ثمن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي قابلية التكيف على أسلوب تشافي التدريبي على رأس تلك الأسباب، رغم بنيته الجسدية الهائلة، فإنه يملك سرعة كبيرة، ولا يمكن التنبؤ بتحركاته وتصرفه مع الكرة، ما يجعل مسألة مراقبته شاقة على المدافعين.

كما يملك مهاجم بوروسيا دورتموند فهمًا كبيرًا لكرة القدم، وليس مهاجمًا ثابتًا في منطقة الجزاء، ولديه قدرة كبيرة على صناعة اللعب، مثل روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

آخر مزايا هالاند بالنسبة إلى تشافي هو هوسه بتسجيل الأهداف، حيث يعرف في جميع الأوقات من أين وكيف يمكنه إلحاق الضرر بالمنافسين.

ويملك هالاند ترسانة هائلة وتسديدات قوية بالقدمين والرأس، ما يمنحه القدرة على إنهاء الهجمات بأي طريقة ممكنة.

وعلى كل حال، من المتوقع أن يخوض برشلونة صراعًا شرسًَا على خدمات هالاند، في ظل وجوده في سوق الانتقالات، ورغبة ريال مدريد ومانشستر سيتي في التعاقد معه.

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