ثقة زائدة؟.. الشهري: ننتظر خصمنا في نهائي كأس آسيا تحت 23

السعوديون واثقون من الوصول للنهائي

يقدم منتخب السعودية تحت 23 عامًا مستويات مبهرة في بطولة كأس أمم آسيا لهذه الفئة العمرية، وصل إلى المربع الذهبي ويقدم العديد من النجوم الرائعين تحت قيادة المدرب الرائع سعد الشهري.

الأخير أدلى بتصريحات صحفية قبل مباراة أستراليا في نصف نهاي البطولة غدًا الأربعاء، تحدث فيها عن عديد الأمور التي تخص الأخضر في البطولة، وكذلك عن الخطة التي ينتظر أن يدخل بها اللقاء المرتقب، آخر المحطات قبل النهائي.

الشهري قال: "نعمل بشكل مكثف تأهبًا للقاء، استعداداتنا كاملة للمباراة، ونتمنى الوصول إلى النهائي بطريقة لعبنا وأسلوبنا الذي سنحافظ عليه أمام أستراليا.. لدينا إستراتيجيتنا الخاصة التي نواجههم بها".

وأردف: "لدينا العديد من العناصر المميزة، وسنرى من سيكون خصمنا في النهائي؟".

بدوره تناول مدافع منتخب السعودية تحت 23 عامًا، المتألق حمد اليامي، عديد التفاصيل حول المباراة قائلًا: "لدينا منافس قوي وصعب، وصوله إلى نصف النهائي يقول هذا".

وأضاف: "عملنا بشكل جيد ونملك مجموعة مميزة وفريقًا قويًا، سنستجمع كل الجهود من أجل الوصول إلى النهائي".

المباراة بين السعودية وأستراليا ستجري على ملعب باختاكور في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تجري مباراة نصف النهائي الأخرى بين أوزبكستان المضيف واليابان في ذات التوقيت على ملعب ميلي.

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