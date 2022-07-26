ثقة أم غرور؟ برشلونة يجهز لتقديم أثبيليكويتا!

النادي الكتالوني يضم كل أهدافه!

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لا يزال يحاول بكل ما لديه من قوة من أجل حسم صفقة سيزار أثبيليكويتا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أكد الصحفي الذي اكتسب الكثير من المصداقية مؤخرًا فيما يتعلق بصفقات النادي الكتالوني جيرارد روميرو.

روميرو أكد أن برشلونة لديه ثقة في الحصول على خدمات اللاعب بالرغم كل ما أحيط بالصفقة من أخبار سلبية بسبب العلاقات بين النادي الكتالوني وتشيلسي حاليًا.

ولا تمر علاقة البلوز بالبلوجرانا بأفضل أوقاتها عقب أن نجح النادي الكتالوني في الحصول على خدمات رافينيا من ليدز وضم كريستنسن منهم بشكل مجاني وقربه من ضم جول كوندي من إشبيلية.

وبحسب ما أكد الصحفي فقد قام النادي بتحضير عدة مقاطع فيديو بالفعل من أجل تقديم الصفقة للجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عنها.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن تشافي اتصل باللاعب هاتفيًا من أجل التأكيد على رغبته في الحصول على خدماته هذا الصيف.

جدير بالذكر أن العرض الأول الذي قدمه برشلونة لضم اللاعب بحسب ما ذكرت تقارير أخرى كان أربعة ملايين يورو.