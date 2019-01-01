ثروت سويلم: لم نتلق أي خطابات من الأهلي.. وموعد مواجهته أمام بيراميدز نهائي

مناوشات قوية بين اتحاد الكرة والأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن بيان الأهلي بالاعتراض على مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بعدما تم تأجيل مباراتهم في الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، إنه لا مجال للتراجع تجاه قرارات اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بتحديد موعد مباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز.

وأضاف: "نرغب في إنهاء بطولة كأس مصر في الموسم الحالي، لأنها تحدد أحد مقاعد مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة".

وتابع سويلم: "لم يصلنا حتى الأن خطاب رسمي من الأهلي، بشأن اعتراضه على موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر، فننتظر ونرى ما سيحدث".

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وتسود حالة من المناوشات بين الأهلي واتحاد الكرة المصري في الفترة الأخيرة، بسبب المباريات المؤجلة له من البطولات المحلية سواء في الأهلي أو الكأس.