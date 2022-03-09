ثروته أقل من قيمة لوكاكو .. مالك منجم ذهب يريد شراء تشيلسي وضم رونالدو وميسي

وضع مالك منجم ذهب غاني خطة طموحة بشكل لا يُصدق لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، ثم جمع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في فريق واحد.

وأعلن تشيلسي مؤخرًا عن نية رومان أبراموفيتش مالك "البلوز" لبيع النادي، نتيجة قيام فلاديمير بوتين رئيس روسيا باتخاذ قرار بغزو أوكرانيا.

وحسب موقع "sportbible" الإنجليزي، فإن برنارد أنتوي بواسياكو، مالك منجم ذهب في غانا، كشف عن نيته المذهلة لتقديم عرض للاستحواذ على تشيلسي.

بواسياكو، وهو سياسي أيضًا ورئيس محطة إذاعية، يريد الانضمام إلى صراع المزايدة للاستحواذ على تشيلسي، واضعًا خططًا جريئة في سوق الانتقالات.

ما هي خطة بواسياكو؟

وضع مالك منجم الذهب الغاني خطة للتعاقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إذا ما استحوذ على تشيلسي.

وبالإضافة إلى الثنائي التاريخي في كرة القدم العالمية، فإن بواسياكو يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

كما يخطط أيضًا لبيع البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انضم إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادمًا من إنتر الإيطالي مقابل 115 مليون يورو.

صافي ثروة بواسياكو غير معروف، لكن تشير التقارير إلى أنها قد تصل إلى تبلغ قرابة 90 مليون يورو فقط.

ماذا قال بواسياكو؟

بواسياكو تحدث في تصريحات لمحطة "Wontumi FM" الإذاعية الغانية قائلًا: "أريد شراء نادي تشيلسي، أنا مهتم بذلك".

وأضاف: "أولئك الذين يشترون الأندية ليسوا لاعبين بل رجال أعمال، أنا أيضًا رجل أعمال، أعمل في تعدين الذهب، لماذا لا يمكنني شراء النادي؟ أريد الانضمام إلى المزاد".

وعن خططه في سوق الانتقالات قال: "إذا أصبحت المالك، أريد اللاعب البرازيلي في ريال مدريد، فينيسيوس، وأن أبيع لوكاكو".

وأردف: "سأتحدث مع مانشستر يونايتد لمعرفة ما إذا كان يمكن أيضًا شراء كريستيانو رونالدو، وكنت أفكر كذلك في التعاقد مع ليونيل ميسي".

واختتم: "رومان أبراموفيتش بذل قصارى جهده، والآن جاء الوقت ليدعم غانيًا أو إفريقيًا لشراء تشيلسي".

اقرأ أيضًا ..

ملابس بيضاء وعلم إسبانيا .. مبابي يثير الجدل في مدريد

فتحي يعود .. كيروش يعلن قائمة المحترفين استعدادًا للسنغال

طفرة آرسنال وصحوة ريال مدريد ونابولي ..أكثر الفرق تطورًا هذا الموسم