كم تبلغ ثروة محمد بن سلمان؟ وهل يشتري مانشستر يونايتد الإنجليزي

قام بن سلمان بالعديد من التغييرات الإيجابية في الوسط السعودي

شهدت الفترة الماضية حالة غموض وتكهنات كبيرة بشأن مستقبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد ربط العديد من التقارير رغبة سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شراء النادي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "ذا صن" مطلع يناير الماضي نشرت بحسب مصادرها تقارير أكدت رغبة سمو ولي العهد – حفظه الله – في الحصول على أسهم الشياطين الحمر من ملاك النادي.

وقالت الصحيفة أن بن سلمان كان على استعداد لتقديم عرضًا للاستحواذ على الفريق الإنجليزي مُقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار)، بهدف أن يصبح مالك النادي الذي يُنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول موسم 2019\20202.

التوقعات قالت أن بن سلمان يرغب في أن يكون منافسًا في نفس المدينة مع منصور آل زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي.

هذه التقارير جعلت وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، ينفي رغبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغرد الشبانة حينها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على مانشستر يونايتد عارية عن الصحة تمامًا".

وأضاف: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية"، مشيرًا إلى أن الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة.

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ومع التقارير التي يتم تداولها من حين للأخر بشأن ربط بن سلمان بشراء نادي مانشستر يونايتد، دعونا نُلقي لكم الضوء على الرجل الذي تربطه الصحافة دومًا بالشياطين الحمر ..

من هو محمد بن سلمان؟

الاسم الكامل هو محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الحالي للسعودية، وهو نجل ملك السعودية الحالي سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2017، والذي جاء فيه بدلاً من سمو الأمير محمد بن نايف بموجب مرسوم ملكي.

وقام بن سلمان بالعديد من التغييرات الإيجابية في الوسط السعودي، بداية من السماح للمرأة بقيادة السيارات، وكذلك حضورها المباريات، وأخيرًا تواجد المسارح وقاعات السينما.

هل يمتلك محمد بن سلمان أندية كرة قدم؟

بحسب التقارير فأن سمو ولي العهد لا يمتلك حاليًا أي نادي كرة قدم في العالم، لكن يُمكن القول أن بطولة الدوري السعودي للمحترفين تحمل أسمه منذ الموسم الماضي 2018\2019.

كما ظهر بن سلمان في مباراة افتتاح مباراة كأس العالم 2018 والتي جمعت بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والمنتخب الروسي، وحضر حفل افتتاح البطولة بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ولكن لا يُمكن إغفال وجود عبدالله بن مساعد أحد أفراد عائلة آل سعود على رأس ملاك نادي شيفيلد يونايتد، والذي يُنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

كم تبلغ ثروة محمد بن سلمان؟

بحسب التقارير والأرقام فأن ثروة بن سلمان تُقدر بما يقرب 3 مليارات دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني)، أغلبها من تجارة النفط.

ويبقى سمو ولي العهد واحدًا من أسرة آل سعود التي تصل قيمة ثروتها إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار (1 تريليون جنيه إسترليني).

من هم ملاك مانشستر يونايتد الحاليين

تُعد عائلة جليرز المالك الرئيسي للشياطين الحمر، والذي حصلوا عليه بشكل رسمي عام 2005 بقيمة تُقرب 790 مليون جنيه إسترليني.

وبعد أن أمتلك العائلة الأمريكية جليرز بنسبة 70% عام 2005 أصبح النادي من أثرى أندية العالم وهو من أكثر الأندية تسويقاً في العالم وتبلغ إيراداته 180 مليون يورو سنوياً.

مالكوم جليرز ، الأخ الأكبر في العائلة ورب الأسرة والذي جمع ثروته من مصادر متعددة، منها النفط والعقارات والخدمات المصرفية، وهذا على سبيل الحصر فقط.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد صبت غضبتها تجاه عائلة جليرز، بسبب الاتجاه الذي كان يسير فيه النادي وسوء النتائج والأداء، وعدم الدعم بالصفقات الكافية، ومازالت هناك بعد الاحتجاجات عليهم من بعض مشجعي الفريق.