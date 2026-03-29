تُحب الكتابة وتريد إظهار موهبتك؟ "فوتبول كو" و"جول" يقدمان لك فرصة ذهبية!

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعية منصة للجميع من أجل التعبير عن رأيه، ولكن نحن في جول حرصًا على علاقتنا الخاصة بمتابعينا، نسعى لمنح الفرصة لكم بشكل أكثر احترافية لعرض الآراء الكروية والرياضية الخاصة بكم.

إدارة "فوتبول كو" وموقع "جول" قررا فتح الباب للجمهور العاشق والمتابع للعبة من أجل المشاركة والمساهمة في المحتوى الخاص بالموقع، ليس فقط عبر التعليق على ما يُنشر، بل أن يُعطى الجمهور شخصيًا الفرصة لصناعة المحتوى.

يسعدنا استقبال مقالاتكم وتحليلاتكم من أجل الاطلاع واختيار أفضلها للنشر عبر موقع "جول"، سياسة يسعى من خلالها الموقع لاكتشاف المواهب في مجال الكتابة والتحليل الرياضي، وإعطاء فرصة لجماهير كرة القدم العريضة في الوطن العربي لعرض إبداعاتها.

يمكن للقراء الراغبين في إرسال مقالاتهم وأعمالهم للمراجعة إرسالها على البريد الإلكتروني التالي: haytham.mohamed@footballco.com، وسيتم اختيار الأفضل منها ونشرها في أقرب فرصة!