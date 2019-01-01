تييري هنري: جوميس صديقي ولكن لم أشاهده مع الهلال

الأسطورة الفرنسية تتحدث عن علاقة الصداقة مع جوميس

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي تييري هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، عن العلاقة الطيبة التي تربطه بمواطنه بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال السعودي، خلال تواجده في مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء".

هنري قال خلال تصريحات صحفية: "جوميس صديقًا لي، وتواصلت معه في السابق عندما كان يلعب في الدوري التركي، وكنت متابعًا له بشكل جيد".

وتابع: "مع الأسف لم أستطع أن أشاهد مباريات له مع الهلال السعودي، ولكن أعلم أنه يقدم مستويات مميزة، وهذا ليس غريب عنه، لأنه يمتلك إمكانات كبيرة".

تييري تحدث أيضًا عن زيارته إلى السعودية حيث قال: "سعيد بالتواجد هنا، وحظيت بمقابلة الكثير من الجماهير التي تعشق كرة القدم، ووجدت أنهم يمتلكون مخزونًا ثقافيًا ورياضيًا كبيرًا".

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واجتمع هنري بالجمهور في لقائين، الأول حمل اسم "ليلة مع تييري هنري، والثاني بعنوان "اللعب".

جاء ذلك خلال الزيارة التي استضاف فيها مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء" تييري هنري، وذلك من موسم إثراء الإبداعي "تنوين"، لتعزيز الجهود المحلية بالخبرات العالمية.