حقق يوفنتوس نتائج رائعة يوم السبت في الدوري الإيطالي. فاز فريق المدرب لوتشيانو سباليتي بصعوبة بنتيجة 0-1 على منافسه أتالانتا، وارتقى بهذه النقاط الثلاث متجاوزًا كومو إلى المركز الرابع. ويواجه كومو، الذي يقل عنه بفارق نقطتين، فريق إنتر يوم الأحد. أما أتالانتا، الذي يحتل المركز السابع ويقل عن يوفنتوس بسبع نقاط، فقد أصبح تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.

على صعيد يوفنتوس، لم يكن هناك مكان في التشكيلة الأساسية لتون كوبماينرز. دخل نجم أتالانتا السابق الملعب قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة، وتعرض لصيحات استهجان جماعية من جماهير الفريق المضيف، التي لم تغفر أبدًا للاعب الهولندي الطريقة التي فرض بها انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2024.

كانت المرحلة الافتتاحية في بيرغامو بلا شك لصالح أتالانتا، الذي صنع فرصتين ممتازتين في غضون تسع دقائق. كانت الفرصة الأولى لنيكولا زاليفسكي، الذي سدد الكرة بجوار المرمى. بعد دقيقتين، سدد جورجيو سكالفيني رأسية ارتطمت بالعارضة.

ظل أتالانتا هو الفريق الأفضل في الشوط الأول، على الرغم من عدم ظهور فرص كبيرة مثل تلك التي شهدتها المرحلة الافتتاحية لفترة من الوقت. في غضون ذلك، لم يتجاوز يوفنتوس محاولات غير ناجحة من مسافة بعيدة.

قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ضغط أتالانتا بقوة مرة أخرى، لكن تشارلز دي كيتيلاري لم يتمكن من توجيه رأسيته نحو المرمى، بينما سدد نيكولا كرستوفيتش كرة طائرة من داخل منطقة الجزاء مرت بفارق ضئيل عن القائم الأيمن.

بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، تم تسجيل الهدف. أخطأ حارس مرمى أتالانتا ماركو كارنيسيكي في تقدير عرضية تمامًا، مما سمح لجيريمي بوغا بالاستفادة منها بشكل مثالي بتسديد الكرة بقوة داخل المرمى: 0-1.

على الرغم من هذا الهدف، لم يتغير الكثير في مجريات المباراة. واصلت أتالانتا سيطرتها على المباراة، دون أن تستغل الفرص التي أتيحت لها. فقد تدخل حارس مرمى يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو ببراعة لمنع بيرات جيمسيتي من التسجيل، كما أهدر جياكومو راسبادوري فرصة سانحة عندما سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

كما أهدر يوفنتوس فرصة جيدة عن طريق خفرين ثورام، الذي سدد الكرة فوق المرمى من مسافة قريبة، لكن أتالانتا كانت هي التي سيطرت على المباراة. ومع ذلك، لم يتمكن مشجعو الفريق المضيف من الاحتفال بهدف، وبذلك يتكبد فريق رافاييل بالادينو هزيمة حاسمة على الأرجح في ضوء تصفيات دوري أبطال أوروبا: 0-1.