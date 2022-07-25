تين هاج ينفذ تهديداته .. استبعاد أحد نجوم يونايتد بعد خرق قواعد الهولندي

المدرب الهولندي يثق أن الصرامة ستكون محورية من أجل إعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح.

ثبت الهولندي إريك تين هاج أقدامه بالفعل كمدير فني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن قرر استبعاد أحد اللاعبين كعقوبة على خرق القواعد التي وضعها المدرب الجديد.

تسلم تين هاج مهمة تدريب مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، ويحاول تغيير الوضع في "أولد ترافورد" بعد موسم بائس في 2021-22، أخفق خلاله الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

المرحلة الأولى من محاولة فرض الانضباط من قبل تين هاج كانت محاولة وضع قواعد صارمة داخل الفريق تصل حتى إلى طريقة تناول الطعام، وحتى الآن يبدو أن اللاعبين قد التزموا بالتعليمات.

إلا أن صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت أن أحد لاعبي مانشستر يونايتد، دون الكشف عن هويته، خالف القواعد الجديدة، عبر التأخر عن اجتماعين للفريق خلال جولة "الشياطين الحمر" في آسيا وأستراليا.

ونتيجة لخرقه للقواعد، فإن تين هاج نفذ تهديده باستبعاد اللاعب الذي لا يلتزم بالتعليمات، ولم يشرك ذلك اللاعب في إحدى مباريات الجولة.

وحسب التقرير، فإن تين هاج كان يخطط لاستخدام ذلك اللاعب في تلك المباراة، ولكن بدلًا من ذلك أعطى الأولوية للقواعد، مع اعتبار التأخير بمثابة خرق للقوانين لا يمكن أن يسمح به حتى لا ينفرط عقد الفريق.

ذلك النهج ليس جديدًا في مانشستر يونايتد، حيث أصدر لويس فان خال مواطن تين هاج مجموعة قواعد ووقع عقوبات قاسية على بعض اللاعبين الذين تأخروا لثوانٍ معدودة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان نهج تين هاج لفرض الانضباط في مانشستر يونايتد سيؤتي ثماره، لكن المؤشرات حتى الآن تؤكد أن الأمور تسير على ما يرام، بالنظر إلى نتائج الفريق في فترة التحضير للموسم الجديد.