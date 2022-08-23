تين هاج ينسى وجوده في مقابلة ويسب للإشادة بنجوم يونايتد أمام ليفربول!

إريك تين هاج لم يتمكن من كبح مشاعره وأطلق لفظًا بذيئًا على الهواء للإشادة بأداء لاعبي مانشستر يونايتد أمام ليفربول.

أشاد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بأداء لاعبيه بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

تين هاج وأثناء الإشادة بأداء لاعبيه نسى أنه في مقابلة على الهواء، وأخرج لفظًا نابيًا للتعبير عن سعادته بما قدمه نجوم مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد وبعد خسارة أول مباراتين في الموسم، امتلك القوة العقلية اللازمة للفوز على ليفربول بأداء أكثر من رائع، في مباراة شهدت جلوس الثنائي كريستيانو رونالدو وهاري ماجواير على مقاعد البدلاء.

وسجل جادون سانشو الهدف الأول لصالح "الشياطين الحمر" في الدقيقة 16، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما قلص المصري محمد صلاح النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وخلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، لم يتمكن تين هاج من كبح مشاعره، وأطلق لفظًا بذيئًا على الهواء.

وقال تين هاج: "يمكننا التحدث عن التكتيك ولكن الأمر كله يتعلق برد الفعل، كان هناك تواصل وروح قتالية، اللعنة يمكنهم لعب كرة قدم جيدة للغاية".

القناة الإنجليزية وعندما نشرت تصريحات تين هاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بحجب الكلمة التي قالها المدرب الهولندي، حتى لا تنتشر على نطاق واسع.

وأضاف: "أردت أن أرى أداءً مختلفًا من اللاعبين، وهذا ما جعلني أشعر بالرضا، نملك لاعبين جيدين للغاية، ولكن إذا كان الفريق كله جيدًا فسننجح".

وأردف: "قلت للاعبين إن عليهم أن يتصرفوا وأن يكونوا فريقًا، وأن يتحلوا بالشجاعة لمنح بعضهم البعض الخيارات في الملعب".

واختتم تين هاج: "لقد كنت سعيدًا بما قدموه، ولكن عليهم أن يقوموا بالمثل في كل مباراة، الأمر كله يتعلق بالروح".