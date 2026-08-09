تين هاج يكشف مفاوضات تدريب منتخب هولندا ويؤكد: غير نادم على الرفض!

اتصل الاتحاد الهولندي لكرة القدم مؤخرًا بإريك تين هاج، وقد أكد المدير الفني الحالي لنادي توينتي ذلك في حديث مع شبكة ESPN. لكن تين هاج أوضح منذ البداية أنه غير متاح.

هل يندم على ذلك؟ قال تين هاج: «لا، لقد أجرينا اتصالات في المرحلة التمهيدية، لكن الأمر لم يسر على هذا النحو. لا، لا أشعر بأي ندم. لقد اخترت هذه الوظيفة بقناعة تامة، وأستمد منها طاقة هائلة».

«خاصةً بالنظر إلى سير الأمور حالياً. لا يزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه، لأننا ما زلنا في بداية ما من المفترض أن تصبح رحلة رائعة. لذا، لا، أنا لا أندم مطلقاً على هذا القرار».

في الوقت الحالي، يبدو أن مايكل ريزيجر في طريقه لخلافة رونالد كومان، الذي قرر عدم تجديد عقده المنتهي بعد كأس العالم 2026 المخيبة للآمال. وقد أجرى الاتحاد الهولندي لكرة القدم محادثات مطولة مع ريزيجر، مما وضعه «في الصدارة».

وهذا يتيح لتين هاج حرية التركيز بشكل كامل على عمله في توينتي، حيث لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به على صعيد تشكيلة الفريق. ويعمل النادي بشكل مكثف على ضم مهاجم جديد، وهو فيليب ثورفالدسن البالغ من العمر 20 عامًا.

وقال تين هاج في هذا الصدد: «ما زلنا نرغب بشدة في التعاقد مع جناح أيمن، يتمتع بالسرعة ويجيد المراوغة بشكل ممتاز. لدينا عدد من المرشحين، لكنه بالتأكيد لاعب جيد. نحن نتحدث معهم ونتواصل مع النادي».

في غضون ذلك، يشير المراسل هانز كراي جونيور إلى أن توينتي ربما تكون قد قدمت بالفعل عرضًا يبلغ حوالي خمسة ملايين يورو، لكن تين هاج يرفض تمامًا الإدلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع. «لا أريد التحدث عن هذا الأمر بأي حال من الأحوال، فهذه الأمور يجب أن تظل داخلية. لكن من الواضح أن هناك إقبالًا عليه».