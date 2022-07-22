تين هاج يعترف: لا أستطيع انتظار عودة كريستيانو رونالدو إلى يونايتد!

الهولندي يريد عودة نجمه البرتغالي بأسرع وقت ممكن

يبدو أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لا يستطيع الانتظار حتى يشارك مهاجمه كريستيانو رونالدو في التحضيرات للموسم الجديد وسط تكهنات عديدة حول مستقبل اللاعب.

نجم ريال مدريد الأسبق يقال إنه لا يريد الاستمرار في يونايتد بعد الفشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، ويدرس الخيارات المتاحة في الوقت الراهن.

وقال تين هاج على هامش الجولة التحضيرية الودية التي يخوضها يونايتد في الوقت الراهن: "القلق ليس الكلمة المناسبة تجاه هذا الأمر، أركز على اللاعبين الذين يوجدون معي هنا ويبلون البلاء الحسن، إنهم في وضعية جيدة ولدي تركيز أكبر من أي شيء على تطوير ذلك الأمر".

وعن رونالدو تحديدًا قال: "لا أستطيع الانتظار كي يأتي كريستيانو ونبدأ في التعامل سويًا".

أما عن مدافعه هاري ماجواير فقد أشار تين هاج إلى أنه "أعتقد أن ماجواير وباقي اللاعبين مندهشون من الطريقة التي نلعب بها، ليس من أجل عدم فهم هذه الطريقة، ولكن بسبب الطريقة التي غيرنا بها الأمور".

وأضاف: "لذلك يبلي الفريق ومن ضمنه هاري البلاء الحسن، هذا ما نعمل عليه، ولا نملك إلا التركيز فيه".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن أن غياب رونالدو عن تحضيرت يونايتد للموسم الجديد بسبب "أمور شخصية وعائلية" فيما يبدو أن رونالدو يدرس قرار الرحيل بجدية عن أولد ترافورد.