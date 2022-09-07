تين هاج يحرج بايي ويرد على مزاعم تفضيل الإنجليز!

تين هاج لا يعرف حقيقة الأمر بصورة واضحة

رد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على تصريحات لاعبه السابق، إريك بايي، التي اتهم فيها الفريق الإنجليزي باختيار اللاعبين في التشكيلة الأساسية على أساس الجنسية.

وكان المدافع الإيفواري قد أوضح أنه في فريق الشياطين الحمر، هناك بعض الأسماء الي لا تشعر بالتهديد بفقدان مركزها الأساسي بسبب أنهم يحملون الجنسية الإنجليزية.

ورد تين هاج، في مؤتمره الصحفي قبل مباراة يونايتد الافتتاحية في الدوري الأوروبي على أرضه أمام ريال سوسييداد، على مزاعم بايي، حيث أوضح أنه لا يهتم بالجنسية حينما يتعلق الأمر باختيار اللاعبين.

ماذا قال بايي؟

قال بايي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز": "يجب على النادي تجنب تفضيل اللاعبين الإنجليز وإعطاء الفرصة للجميع".

وواصل: "على النادي تشجيع المنافسة في غرفة الملابس، وليس مجرد البحث عن البعض. لطالما شعرت أن اللاعب الوطني يحظى بالأولوية".

وأوضح بايي أن المدرب الهولندي يمتلك شخصية مختلفة قد تجعله يغير من هذه التصرفات، حيث أضاف: "لحسن الحظ، يتمتع إريك تين هاج بشخصية كبيرة وآمل أن يتمكن من تغيير هذه الديناميكية".

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كيف رد تين هاج؟

عندما سئل تين هاج عما إذا كانت جنسية اللاعبين تمثل مشكلة بالنسبة له عندما يتعلق الأمر باختيار العناصر المشاركة في التشكيل الأساسي، قال: "ليس بالنسبة لي".

فيما أوضح المدرب الهولندي أنه لا يمكنه الرد بصورة أكبر على مزاعم لاعبه السابق إريك بايي، حيث لم يكن متواجدًا على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر في الفترات السابقة ليعرف حقيقة الأمر.

جدير بالذكر أن تين هاج يفتتح مشوار مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد فريق ريال سوسييداد.