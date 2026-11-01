"انتهى بعد يوفنتوس": تين هاج يثير الجدل حول انتقاد جديد لرونالدو .. ورد ساخر: "فرس نهر"!

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الصراع متواصل بين تين هاج ورونالدو..

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تظل العلاقة بين إريك تين هاج وكريستيانو رونالدو، واحدة من أكثر الفصول إثارة للجدل في التاريخ الحديث لمانشستر يونايتد؛ فبعد سنوات من الرحيل الثاني المرير للأسطورة البرتغالية عن قلعة أولد ترافورد في نوفمبر 2022، عقب مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان، صرّح فيها رونالدو علنًا بأنه لا يكن أي احترام للمدرب الهولندي، قدّم تين هاج انتقادًا صريحًا للقدرات البدنية للمهاجم ومكانته في كرة القدم العالمية.

وأوضح تين هاج، في مقابلة مع ESPN: "كان اللاعبون يرغبون في العمل من أجله وينظرون إليه بإعجاب لأنه أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ، لكن على مدى السنوات السبع أو الثماني الأخيرة، لم يعد ببساطة قادرًا على تقديم الأداء المطلوب. بعد يوفنتوس، انتهى الأمر ببساطة".

معاناة بدنية ومتطلبات الدوري الإنجليزي

كان جوهر انتقاد تين هاج يدور حول ما اعتُبر عجزًا أو عدم رغبة من رونالدو في التأقلم مع المعايير البدنية الصارمة المطلوبة في مركز تدريبات كارينجتون، ويتناقض زعم الهولندي بأن مسيرة رونالدو على أعلى مستوى انتهت فعليًا في يوفنتوس، تناقضًا صارخًا مع مردود المهاجم بعد رحيله عن ريال مدريد.

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وخلال فترته في تورينو، سجّل رونالدو 101 هدف في 134 مباراة، وتوّج بلقبين في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالي مرتين، قبل أن يسجّل 131 هدف في 154 مباراة مع النصر، ويحرز لقب الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال تين هاج: "عندما بدأتُ مع مانشستر يونايتد، شرحتُ له كيف سنلعب وما سيكون دوره في ذلك. لكن في النهاية، عليك أن تقدّم الأداء المطلوب، غير أنه لم يعد قادرًا على أن يتحمّل الألم ليبذل كل ما لديه كل يوم وأن يتدرّب بأقصى طاقته، وإذا لم تكن لائقًا بدنيًا للعب في الدوري الإنجليزي، فلن تكون لديك أي فرصة".

وعندما سُئل عمّا إذا كان رونالدو معروفًا دائمًا بتفانيه، أجاب تين هاج: "حسنًا، كانت تلك هي الصورة السائدة. لكنه لم يعد قادرًا على فعل ذلك. تُريه ما هو مطلوب، وهو يعرف ذلك أيضًا، وتأتيه بحجج دامغة".

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إجلاس الدون على مقاعد البدلاء

وكانت قلة الدقائق التي حصل عليها رونالدو، محور حديث رئيسي طوال النصف الأول من موسم 2022-23. فقد شارك أساسيًا في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج قبل رحيله، وهو واقع يصرّ المدرب على أنه استند بحتًا إلى الاستحقاق واحتياجات المجموعة.

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وفصّل تين هاج الخيارات الصعبة التي كان عليه اتخاذها بصفته المسؤول عن الفريق الأول، قائلًا: "لا، هو لا يقول ذلك (أنني لم أكن جيدًا بما يكفي)، لأن الأدلة كانت واضحة جدًا، لذا كان عليه أن يتخذ قرارًا. في تلك اللحظة، عليّ أن أتخذ قرارًا يصبّ في مصلحة النادي والفريق. أعلم أنني فعلت كل ما بوسعي لإقناعه، لكن الخيار يعود للاعب نفسه فيما إذا كان يريد بذل ذلك الجهد. وإذا كنت لا تريد، فعليّ أن أتخذ خيارات مختلفة لمصلحة الفريق، وهذا ما رأيناه".

سخرية بيرس مورجان

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وفي هذا السياق، علّق الإعلامي بيرس مورجان، ساخرًا على تصريحات تين هاج، حول انتهاء رونالدو بعد رحيله عن يوفنتوس، برسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "كريستيانو سجل 255 هدف منذ مغادرة ريال مدريد، بينما سجل تين هاج 15 هدفًا فقط طوال مسيرته، ولم يكن يومًا بمستوى يؤهله للعب مع منتخب بلاده. هذا أشبه بتعرض رونالدو للسخرية بسبب وزنه من قِبل فرس نهر".

رواية رونالدو حول الخلاف في مانشستر

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وبينما يركّز تين هاج على اللياقة البدنية والمردود التكتيكي، تبقى وجهة نظر رونالدو متجذّرة في شعوره بافتقاد الاحترام.

وقال رونالدو حينها، متحدثًا عن انهيار علاقتهما: "لا تقل لي إن اللاعبين الكبار، الرجال الذين يريدون كل شيء، اللاعبين الأساسيين، سيلعبون ثلاث دقائق. بربك، هذا أمر غير مقبول بعد كل ما كانوا يقولونه من قبل، إنهم يحترمونني، إنهم يفعلون كذا وكذا. بالنسبة لي لم يكن ذلك احترامًا، ولهذا اتخذت هذا القرار الذي أندم عليه. اعتذرت لزملائي عن الموقف، نشرتُ منشورًا، على إنستجرام، أندم على مغادرتي الملعب. أندم، زملائي يعرفون ما شعرت به، وقلتُ لهم معتذرًا، لكن في الوقت نفسه، لا أندم على اتخاذ قرار عدم الدخول للعب".

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وفي توسّعه أكثر بشأن خلافه مع المدرب، تمسّك المهاجم البرتغالي بموقفه المتعلق بالاحترام المتبادل: "المدرب لم يكن يحترمني، ولهذا كانت العلاقة على هذا النحو. يظل يقول في الصحافة إنه يأتي إليّ، وإنه يحبني وما إلى ذلك، لكن ذلك فقط للصحافة. مئة بالمئة. إذا لم تحترمني، فلن أحترمك أبدًا".