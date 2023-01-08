تين هاج عن ضم مبابي وبيلينجهام لأحد الجماهير: هل يمكنك أن تعطيني بعض القروش!

إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لم يفقد روح الدعابة!

شهد خروج المدرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من مقر تدريبات الفريق موقًا طريفًا مع الجماهير.

أحد الأطفال في صفوف الجماهير سأل تين هاج عما إذا كان يريد الحصول على خدمات جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقال الطفل: "هل تريد ضم جود بيلينجهام؟"، ليرد تين هاج: "نعم سأحب ذلك"، قبل أن يضيف الطفل على سؤاله: "وكيليان مبابي".

جاء الرد من تين هاج ساخرًا نوعًا ما، حيث قال: "سأفعل ذلك إذا كان لديك بعض القروش من أجلي"، فرد أحد المشجعين الذين حضرو الموقف وقال: "استمر في فعل ما تفعله وسنجد لك الأموال".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعد ضمن الأندية المهتمة بضم الإنجليزي لاعب بوروسيا دورتموند، لكنه يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد الإسباني.