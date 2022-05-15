تين هاج عن رونالدو: أريد أن نلعب بشكل جماعي

أكد المدرب الهولندي إريك تين هاج أنه سيبدأ مشواره مع مانشستر يونايتد بداية من صباح الإثنين عقب انتهاء مهمته مع أياكس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "مترو"، وأكد خلالها أنه يكن الكثير من الإعجاب تجاه كريستيانو رونالدو.

ماذا قال تين هاج؟

وقال تين هاج: "بداية من الغد سأصب كل اهتمامي على مانشستر يونايتد وسأتعمق بشكل أكبر في كافة التفاصيل هناك".

وأضاف: "التحليلات الدقيقة لم تبدأ بعد، ولا يزال يجب علي أن أعمل مع الفريق، لكن لأكون واضحًا هناك في مانشستر يونايتد يوجد العديد النجوم الكبار".

وأردف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق: "علينا أن نجعل كل من هناك يعمل كفريق واحد بشكل جماعي، لكن بكل تأكيد كريستيانو رونالدو عملاق".

ماذا قال رونالدو عن تين هاج؟

رونالدو بنفسه تحدث في وقت سابق عن إريك تين هاج خلال حوار مع الإعلام الرسمي لمانشستر يونايتد، بعد الإعلان عن تولي الهولندي لتدريب الفريق.

وقال رونالدو: "الذي أعرفه أن تين هاج قام بالكثير من العمل الرائع في أياكس، وأنه مدرب لديه خبرة كبيرة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن رونالدو يريد الاستمرار تحت قيادة إريك تين هاج طالما كان المدير الفني يريد الاعتماد عليه.