قرار تين كات يغضب عبد الإله المالكي في لقاء الاتحاد والفتح

قرار تبديل عبد الإله المالكي يغضبه خلال مباراة الفتح والاتحاد

ظهرت علامات الغضب الشديد، على عبد الإله المالكي، بعد قرار الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للاتحاد، بتغييره خلال الشوط الأول، من مباراة فريقه أمام الفتح.

الاتحاد يواجه الفتح، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وشهدت الدقيقة 41، قيام تين كات بإجراء التغيير الأول، بإخراج عبد الإله المالكي، ودخول يونس عبد الواحد بدلًا منه، في تغيير فني وليس اضطراري.

المالكي بدت عليه علامات الغضب، حيث حاول الجهاز المعاون للمدرب الهولندي تين كات احتواء غضبه، ليعبر لاعب وسط الاتحاد عن حزنه من قرار مدربه.

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الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم كريم الأحمدي للاتحاد بالدقيقة 13، بعد متابعة كرة عائدة من القائم، ليضعها في المرمى.

وتعادل الفتح في الدقيقة 15 عن طريق الهولندي ميتشل تي فردي، بعد عرضية من الجهة اليمنى، يسددها مهاجم الفتح في مرمى البرازيلي جروهي.

وتشهد مباراة الاتحاد والفتح، تواجد الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب الاتحاد الجديد، في مدرجات ملعب المباراة، لمتابعة فريقه الجديد.