تين كات: الفوز على الريان يصعب مهمتنا أمام الفجيرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، على أن فريقه يعيش معنويات عالية، بعد الفوز على الريان القطري بدوري أبطال آسيا.

الوحدة السعودي حول تأخره بثلاثة أهداف لهدف، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف أمام الريان القطري، بالبطولة القارية.

تين كات قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أتوقع أن هناك صعوبات ستواجهنا خلال مباراة الفجيرة، والمقرر لها بعد غدٍ الجمعة".

المدرب الهولندي تابع: "خضنا أفضل مبارياتنا هذا الموسم أمام الريان القطري بدوري أبطال آسيا، بعد نجاح تحويل تأخرنا إلى فوز".

🔴 في ذكرى تأسيس الأهلي الـ 112 .. قولنا بدأت تشجع الأهلي وأنت عندك كام سنة؟🤔 pic.twitter.com/U8wvck8LXP — جول مصر (@goaleg) April 24, 2019

وأردف: "الأداء القوي خلال المباراة الأخيرة، سيكون دافع قوي للاعبي الفجيرة، لبذل أقصى ما لديهم، للخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن موقفهم خطير".

مدرب الوحدة واصل: "جميع لاعبي الفريق جاهزين للمباراة، باستثناء يحيى الغساني ومحمد عبد الباسط، بسبب الإصابة التي تعرضا لها".

الوحدة يستعد لمواجهة الفجيرة مساء يوم الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.