تين كات: الاتحاد في الطريق الصحيح وسعيد بالتعادل مع النصر

مدرب الاتحاد يتحدث عن التعادل مع النصر في الدوري السعودي.

يرى الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، أن نتيجة تعادل فريقه أمام النصر "عادلة"، لأن الفريقين تقاسما الأداء في شوطي المباراة.

الاتحاد تعادل مع النصر في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

تين كات قال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول، وأهدرنا فرصًا كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

المدرب الهولندي تابع: "النصر أجاد خلال الشوط الثاني، وسنحت له فرصًا للتسجيل، ولكننا استطعان تعديل النتيجة، ولعبنا مباراة جيدة، وأرى أن فريقي في تحسن".

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وفسر تين كات تراجع فريقه خلال الشوط الثاني، حيث قال: "من الطبيعي أن أدافع، لأنني ألعب أمام المتصدر، ووضع فريقي لا يسمح لي بالهجوم، وأنا سعيد بالتعادل مع النصر والعودة إلى جدة بنقطة".

واختتم المدير الفني للاتحاد تصريحاته قائلًا: "فريقي في الطريق الصحيح، خاصة في ظل ظهور عددًا من الأسماء الشابة، وفترة الانتقالات ستشهد دعم صفوف العميد بعدد من العناصر الجديدة".

يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر، في ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة، بعد التعادل مع النصر.