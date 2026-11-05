"سيبقى دائمًا في ذاكرتنا" .. عالم كرة القدم الإسباني يتحد لتقديم تكريم مؤثر للراحل خيسوس دي ميجيل

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يستعد عالم كرة القدم الإسبانية لتقديم تكريم جماعي مؤثر لخيسوس دي ميجيل، عقب الوفاة المأساوية لمهاجم فريق تينيريفي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي بادرة نادرة تعكس الوحدة التامة، ستشهد جميع المباريات الاحترافية في جميع أنحاء البلاد إقامة مراسم خاصة لضمان بقاء اللاعب في صدارة اهتمامات هذا العالم الرياضي.

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تكريمات على الصعيد الوطني لدي ميجيل

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ودوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليجا) ودوري السيدات الإسباني (ليجا إف) بشكل مشترك عن سلسلة شاملة من التكريمات لتخليد ذكرى دي ميجيل. وقد توفي مهاجم فريق تينيريفي يوم الثلاثاء الماضي، مما أحدث صدمة في أوساط المجتمع الرياضي الإسباني. وإحياءً لذكراه، ستشارك جميع المباريات المقررة بين 6 و9 نوفمبر في حملة موحدة بعنوان "دائمًا في ذاكرتنا".

قبل انطلاق كل مباراة في كل ملعب، ستدخل التشكيلات الأساسية إلى الملعب مرتدية قمصاناً تذكارية خاصة تحمل الرقم 9 الخاص بدي ميجيل والشعار «دائماً في ذاكرتنا». وفي لفتة رمزية للتضامن، سيختلط لاعبو الفريقين المتنافسين ويتشابك أيديهم مع المسؤولين في شكل نصف دائرة في الموقع المحدد على أرض الملعب الذي وقعت فيه الأحداث المأساوية لمباراة يوم الاثنين.

وقبل أن تختتم إجراءات ما قبل المباراة بدقيقة صمت رسمية، سيدخل قادة الفرق في النهاية لتقديم باقة زهور تكريماً لذكراه. وأثناء دقيقة الصمت، ستعرض شاشات الملعب صورة تكريمية للمهاجم، تليها تصفيق حار ومطول من المدرجات وملعب كرة القدم.

توقف المباراة في الدقيقة التاسعة

ستمتد دقيقة الصمت لتشمل جميع المسابقات الوطنية التي تنظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) ودوري السيدات (Liga F) خلال عطلة نهاية الأسبوع، لضمان وصول هذا التكريم إلى كل مستويات كرة القدم الإسبانية. علاوة على ذلك، لن تنتهي التكريمات بمجرد صافرة البداية؛ فقد أكد المنظمون أنه خلال أول توقف طبيعي للعب بعد مرور تسع دقائق — في إشارة إلى رقم قميصه — سيوقف الحكام المباراة رسميًا. سيسمح هذا التوقف المقرر ببث فيديو تكريمي على الشاشات الكبيرة، مما يمنح المشجعين وزملاءه المحترفين فرصة أخرى لتحية نجم تينيريفي الراحل بالتصفيق قبل استئناف المباراة.

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وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الإدارية حزنها المشترك خلال هذه الفترة العصيبة. وجاء في البيان المشترك: «يكرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) ودوري الدرجة الأولى (La Liga) ودوري السيدات (Liga F) تعازيهم الصادقة لأسرة وأحباء خيسوس دي ميجيل، ولزملائه في الفريق، ولأسرة نادي تينيريفي بأكملها، الذين يقفون إلى جانبهم في هذه اللحظات الصعبة».

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المباريات التالية غرناطة الدوري الإسباني الدرجة الثانية 15:00 TEN

حفل خاص في ملعب هيليودورو

سيقيم نادي تينيريفي حفل تأبين خاص به يوم السبت 7 نوفمبر في ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وسيكون مفتوحًا لجميع المشجعين الراغبين في توديعه. ولضمان مشاركة الجمهور على نطاق أوسع، سيتم بث الحفل مباشرة عبر قناة «لا ليجا هايبرموشن» (La Liga Hypermotion) وعلى موقع يوتيوب (YouTube) ومنصات الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) الإعلامية الرسمية.

وقد توفي دي ميجيل بشكل مأساوي جراء مضاعفات طبية خطيرة ناجمة عن اصطدام عنيف داخل الملعب. فقد فقد مهاجم تينيريفي وعيه إثر ضربة قوية خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية ضد أندورا. وعلى الرغم من نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ، إلا أن حالته تدهورت بسرعة، وتوفي في النهاية متأثراً بجراحه.

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تأجيل المباريات وتغييرات في الجدول

في حين ستستمر معظم مباريات الدوري المحلي، تم تعليق بعض المباريات لإتاحة الوقت لأقرباء اللاعب للتعبير عن حزنهم. في الدرجة الثانية، تم تأجيل المباريات التي تضم كاستيلون ضد إيبار، وغرناطة ضد تينيريفي، ومباراة أندورا ضد مايوركا. كما سيتم إعادة جدولة مباراة «ليجا إف» بين كوستا أديجي تينيريفي وديبورتيفو ألافيس لتُقام في موعد لاحق عقب هذا القرار. ومن المتوقع أن تعلن سلطات الدوري عن المواعيد الجديدة لهذه المباريات الأربع في الأسابيع المقبلة.