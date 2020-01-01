تينو أنجورين: الجوهرة التي قد يخسرها تشيلسي بعد أن ساهم في بريقها

ظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لأول مرة في البريميرليج أمام إيفرتون، لكنه لم يضع توقيعه على العقد الجديد المُقدم له رغم المحادثات الجارية

لا يحظى الكثير من شباب أكاديميات الأندية بالفرص التي يحظى بها شباب أكاديمية تشيلسي مع الفريق الأول، سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الإجبار بسبب منع النادي من الانتقالات.

لجأ المدرب فرانك لامبارد للاستعانة بالعديد من المواهب الداخلية في ناديه للحفاظ على مكانة البلوز بين أندية النخبة.

آخر من حصلوا على فرصتهم كان بيلي جيلمور، الذي سطع نجمه في خط الوسط ضد كل من ليفربول وإيفرتون في مباريات أذيعت مباشرة في المملكة المتحدة، وهو ما سيجعله اسمًا مألوفًا لمتابعي كرة القدم عاجلاً وليس آجلاً.

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لكن لا يمتلك جيلمور نفس الوضعية الذي يتمتع به بعض اللاعبين الصغار الآخرين في تشيلسي من حيث نشأته، حيث تم إحضار اللاعب الاسكتلندي إلى غرب لندن من رينجرز في عام 2017.

لكن الموهبة الأخرى القادمة من كوبهام تحمل نفس التميز من الموهبة، وهو تينو أنجورين.

انضم تينو أنجورين إلى تشيلسي وهو دون 7 سنوات، وشق طريقه عبر مختلف الفئات العمرية ليصبح الآن على أهبة الاستعداد ليكون ركيزة ثابتة للفريق الأول.

يمتلك اللاعب بنيان جسماني مميز شبيه بروبين لوفتوس تشيك، وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هو الضوء الساطع في فريق شباب تشيلسي هذا الموسم، حيث ساهم بـ 11 هدفًا وستة تمريرات حاسمة حتى الآن.

ولد اللاعب من عائلة مهووسة بكرة القدم من أصول نيجيرية، وكانت العائلة تُطلق أسماء أساطير كرة القدم على أبنائها، فكان يُطلق عليه أنجورين فاوستينو، على اسم أسطورة كولومبيا ونيوكاسل فاوستينو أسبريلا، أما شقيقه الأصغر فكان يٍسمى زيكو على اسم أسطورة الكرة البرازيلية.

لعب والده، شريف دورًا قياديًا في الإشراف على تطوره، وكشف أنه كان يتغلب على اللاعبين المنافسين منذ سن مبكرة جدًا.

حيث قال لجول "عندما كان في الثالثة والنصف، ذهب وانضم إلى دورة تدريبية مع أطفال في السادسة من عمره. لقد كان يتلاعب بالمنافسين بشكل أفضل ويطلق التسديدات بقوة أكبر من أولئك الأكبر سنا منه".

اللعب مع فئة عمرية أكبر منه جاء بمثابة إعادة تشكيل له وكأنه بمثابة إرساله لكوكب آخر ثم عودته لكوكب الأرض بمهارات فضائية.

"بعد ذلك كان دائمًا اللاعب المميز؛ عرفه الناس قبل أن يعرف حتى كيف يتهجى اسمه. بات يرى فيه اللاعب أنه فرانك لامبارد القادم. كان لامبارد أحد أيقوناته، وكذلك ليونيل ميسي وزين الدين زيدان".

"يتمتع بمستوى عالٍ من الجودة وإنهاء الهجمات والتمرير ببراعة. شعرنا أن بيئة تشيلسي كانت مثالية لتينو".

"كان التدريب دائمًا أصعب من المباريات، لقد أظهر تنافسية ورغبة جامحة في اللعب والرغبة في التواجد على أرض الملعب وهزيمة خصمه."

بعد أن شق طريقه من خلال أكاديمية البلوز، كان أنجورين جزءًا من فريق تحت 18 عامًا الذي فاز برباعية غير مسبوقة في عام 2018، و حده عدم الفوز ببطولة أوروبا للشباب حرمه من الفوز بجميع الالقاب المتاحة أمام لاعب شاب في إنجلترا.

ظهر اللاعب الشاب لأول مرة مع الفريق الأول لتشيلسي في أواخر سبتمبر أمام جريمسبي تاون في كأس كاراباو، بينما ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي كبديل في فوز تشيلسي 4/0 على إيفرتون.

على الرغم من أنه طغى عليه أداء جيلمور، لكن كان من الواضح أن أنجورين لن يعاني في الكرة الإنجليزية بالنظر إلى بنيانه، لكن بات بحاجة للعمل على زيادة سرعته وتسارعه عند الركض.

نجح تشيلسي حتى اللحظة في تأمين مستقبل مواهبه الشابة مثل كالوم هودوسن وماسون ماونت وفيكايو توموري على مدار الأشهر الماضي، لكن أنجورين لم يوافق حتى اللحظة على شروط العقد المقدم له.

وعلى هذا النحو فقد أصبح الآن على بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول السنة الأخيرة من عقده الحالي، وهو ما جعل اللاعب يرتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.

أصبح على تشيلسي الآن بذل جهود أكبر للحفاظ على موهبتهم، ربما منحه الفرص في الفريق الأول يقنعه بالاستمرار، لكن لو قرر الرحيل فسيكون محل اهتمام من أندية كثيرة ترغب في ضم واحد من ألمع المواهب التي يُقدمها البريميرليج.