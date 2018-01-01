فيرنر يلمح للانضمام لبايرن ميونخ بالموسم المقبل

تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني يلمح لإمكانية الرحيل عن الفريق في الصيف والانضمام لبايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أثار النجم تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج ذعر جماهيره بتصريحات جديدة ألمح فيها بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق لنادي آخر في ألمانيا بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه منحه الكثير خلال الفترة الماضية وأنه لا يزال يضع في اعتباره إنهاء الموسم الأخير في تعاقده.

وقال اللاعب: "لقد مررت موسمين ونصف رائعين في صفوف فريق لايبزيج، لذلك بكل تأكيد الفريق لا يزال في الصورة بالنسبة لي في الموسم المقبل".

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وأضاف: "هناك أندية آخرى في الصورة أيضًا، فعندما تلعب كرة القدم بألمانيا تحب أن تستمر هنا، هناك نادي واحد فقط تقدم بعرض".

وكان نيكو كوفاتش المدير الفني الكرواتي لنادي بايرن ميونخ قد أشاد بمستوى اللاعب وما يقدمه لفريقه لايبزيج في المواسم الأخيرة.

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وقال كوفاتش في تصريحات لصحيفة "كيكر": "فيرنر لاعب عظيم ولديه مهارات عظيمة، لا يمكنني الحديث عما سيحدث في الشتاء أو الصيف المقبل، يجب أن نتركه لوقته".

جدير بالذكر أن فيرنر كان قد قدم عدة أشهر مميزة في صفوف فريق لايبزيج وكان قد ارتبط اسمه بريال مدريد وبايرن ميونخ في الفترة الأخيرة.