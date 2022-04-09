تيفيز يقترب من العودة لإنجلترا .. كونتي يقود المفاوضات بنفسه

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة من قبل نادي توتنهام في الحصول على خدمات اللاعب كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن تيفيز منفتح لفكرة العودة للدوري الإنجليزي من جديد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني سيجلس الأسبوع المقبل ليتفاوض حول مستقبله مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام.

وسبق لكونتي أن عمل رفقة تيفيز من قبل، عندما كان الإيطالي مدربًا ليوفنتوس في 2013 وضم الأرجنتيني قادمًا من مانشستر سيتي.

يأتي هذا في الوقت نفسه الذي قام فيه تيفيز بعدة زيارات مع أندية إيطالية مختلفة، ليثير الأنباء حول إمكانية العودة للدوري الإيطالي.

تيفيز ارتبط اسمه في تقارير صحفية عديدة بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، بالتحديد إلى أحد أندية دي سي يونايتد ومينسوتا وأورلاندو سيتي.

جدير بالذكر أن سجل تيفيز في الدوري الإنجليزي به 84 هدفًا في 202 مباراة رفقة مانشستر يونايتد وسيتي ووست هام.