تيفيز يرفض الاعتزال: سأحاول مجدداً لأجل الليبرتادوريس
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أكد كارلوس تيفيز نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني أنه لن يعتزل في الوقت الحالي عكس المتوقع على مر الأشهر الماضية.
وقال تيفيز في لقائه مع راديو لا ريد:"الجماهير تحلم بالعودة إلى نهائي كأس ليبرتادورس والفوز به، مثلي تماماً".
وأضاف:"لا يمكنني الرحيل قبل أن أكمل مهمتي، لذلك سأبقى وأحاول في العام المقبل".
وأوضح:"كان بإمكاني الاعتزال والاستمتاع بالحياة مع عائلتي، ولكني قررت الاستمرار لأني مشجع لبوكا قبل أي شيء".
وتابع:"أنا أحب هذا النادي وهذا القميص يستحق محاولة الفوز بهذا الكأس مرة أخرى".
وكان بوكا قد خسر إياب نهائي القرن على يد الغريم ريفر بليت 3-1 (5-3 بمجموع المباراتين)، في المباراة التي شهدت مشاركة متأخرة لتيفيز بالشوط الثاني من الوقت الإضافي.