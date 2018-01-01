تيفيز يريد كونتي في بوكا جونيورز والآخر يعتذر

كونتي يعتذر عن تدريب بوكاجونيورز، بعد اقتراح تيفيز المثير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترح نجم بوكا جونيورز كارلوس تيفيز على إدارة النادي التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وذلك في إطار بحث الفريق عن مدرب جديد للمرحلة المقبلة. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكانت إدارة الفريق قد أقالت المدرب جييرمو باروس سكيلوتو الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية خسارة كأس كوبا ليباردتادوريس أمام الغريم ريفربليت.

وحول ذلك، اقترح كارلوس تيفيز على الإدارة التفاوض مع أنطوينو كونتي، نظرًا لكونه مدربه السابق في يوفنتوس، والذي قضى معه فترة رائعة.

وأتى اقتراح تيفيز نظرًا لكون كونتي بلا عمل حاليًا، وذلك عقب إقالته من تشيلسي بنهاية الموسم الماضي، ورحبت إدارة بوكا جونيورز بالفكرة بشكل كبير.

وبالفعل أبلغت الإدارة كونتي برغبتها في أن يكون هو المشرف الجديد على الفريق خلفًا لسكيلوتو، إلا أنه اعتذر رغبة منه في خوض تجربة جديدة في أوروبا.

يذكر أن كارلوس تيفيز كان قد انضم إلى صفوف بوكاجونيورز عام 2015 قادمًا من يوفنتوس، قبل أن يترك البوكا ويرحل إلى الصين ومن ثم يعود مرة أخرى مطلع العام الحالي.