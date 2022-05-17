تيفيز: أرى اثنين من ميسي .. واحد مع باريس والآخر في الأرجنتين!

يرى الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم نادي بوكا جونيورز أن مواطنه ليونيل ميسي حين يلعب مع منتخب الأرجنتين يعد لاعبًا مختلفًا تمامًا عن اللاعب الذي يشاهده في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي.

ويقترب ميسي من نهاية موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه في صيف 2021 بصفقة انتقال حر، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة الإسباني لأسباب اقتصادية.

ولم يقدم ميسي أفضل أداء له في الموسم الحالي، وإن أظهر ومضات خافتة من التألق، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا فقط في 33 مباراة، وحصل على لقب الدوري الفرنسي.

هل ميسي سعيد في باريس سان جيرمان؟

ظهر ميسي بصورة محبطة بعض الأحيان هذا الموسم، على الرغم من العمل مع فريق مرصع بالنجوم، ويضم مواهب من عنية البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

ويرى تيفيز في تصريحات أدلى بها لبرنامج "Seleccion de Noticias" الأرجنتيني أن ميسي الآن يبدو مختلفًا تمامًا عما كان عليه الحال مع برشلونة.

وبسؤاله عن سبب رؤيته لشخصين مختلفين في ميسي خلال الموسم الحالي، قال تيفيز: "أحدهما عندما يكون في باريس سان جيرمان، والآخر يظهر عندما يأتي إلى المنتخب".

وأضاف تيفيز بأنه يرى أن ميسي نصف سعيد في باريس سان جيرمان، وفي قمة سعادته عندما يلعب مع الأرجنتين.

Another league title for Lionel Messi's collection 🥇 pic.twitter.com/FtbWeIjcvm — GOAL (@goal) April 23, 2022

ماذا يخبئ المستقبل لميسي؟

يرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكن التكهنات تتزايد بالفعل بشأن تحرك آخر محتمل في المرحلة الأخيرة من مسيرته.

وتمت مناقشة إمكانية عودة إلى برشلونة من جديد، في حين أن هناك أيضًا الكثير من الشائعات حول انتقاله إلى الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، أمام ميسي مباراة أخرى قبل انتهاء موسم 2021-22، وستكون في الدوري الفرنسي ضد ميتز يوم السبت.

وسوف يعود للمزيد في موسم 2022-23، مع التركيز على محاولة جديدة لصناعة المجد العالمي مع الأرجنتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل، حيث يستعد ميسي ورفاقه لمواجهة السعودية والمكسيك وبولندا في دور المجموعات من المونديال.

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