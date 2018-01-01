تيسير الجاسم: الوضع سيتحسن في الوحدة تحت قيادة ميدو

لاعب الوحدة يشيد بالمدرب المصري أحمد حسام ميدو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق تيسير الجاسم، لاعب وسط فريق الوحدة السعودي، على خسارة فريقه من الفيصلي، مساء اليوم الخميس.

الوحدة خسر من الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الجاسم قال خلال تصريحات عقب المباراة: "نحاو استعادة نغمة الانتصارات منذ 3 مباريات، ولكن الدوري لا زال طويلًا، والحظ لا يقف بجانب فريقنا في بعض المباريات".

لاعب وسط الوحدة تابع: "الثنائية التي سجلها فريق الفيصلي أنهت المباراة قبل أن تبدأ، ولكننا حاولنا التسجيل، ولم نوفق في هذا الأمر".

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تيسير الجاسم أشاد بمدربه الجديد أحمد حسام ميدو، حيث قال "الوضع سيتحسن خلال المباريات القادمة، ويمكننا العودة مجددًا خلال منافسات الدور الثاني".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نعلم أن مستوى فريقنا غير مرضي، ولكننا نحتاج إلى وقت من أجل التأقلم على تكتيك ميدو".

ويحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة.