تير شتيجن يكشف عن الدور الحاسم الذي لعبه فرينكي دي يونج في انتقاله إلى أياكس

قدم نادي أياكس مارك-أندريه تير شتيجن كأحدث صفقاته صباح الثلاثاء. وبذلك تم إتمام صفقة الإعارة التي طال انتظارها للحارس الألماني. وقال تير شتيجن لقنوات النادي الرسمية إن فرينكي دي يونج لعب دوراً مهماً في انتقاله المؤقت إلى أمستردام.

"تحدثت كثيرًا مع فرينكي، وبفضل ذلك تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من متابعة ما كان يشعر به إلى حد ما. فقد عانى هو أيضًا كلاعب في صفوف أياكس"، يقول تير شتيجن. "كما ناقشنا العديد من الموضوعات في الأيام الأخيرة".

ويولي اللاعب الدولي الألماني، الذي خاض 44 مباراة دولية، أهمية كبيرة لرأي زميله السابق في برشلونة. «من الجيد بالنسبة لي أن أعرف أنني في أيدٍ أمينة هنا. كان فرينكي قد أخبرني بذلك من قبل، وهذا يمنحني راحة البال. إنه صادق للغاية ويقول ما يفكر فيه. كلماته تبعث الطمأنينة في نفسي».

كما ناقشا حالته البدنية. فقد عانى الحارس بشكل متكرر من مشاكل الإصابات في الآونة الأخيرة، لكنه يؤكد أنه جاهز تمامًا. «أنا في حالة بدنية جيدة وأشعر أنني بخير. بالطبع كان عليّ أن أتعافى خلال الشهر الماضي، وقد استهلك ذلك طاقة كبيرة».

والآن يقول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إنه جاهز للعب. «لكنني لائق بدنيًا تمامًا. أنا سعيد جدًا لأنني أستطيع العودة إلى الملعب واللعب دون مشاكل. آمل أن يكون هذا الموسم هو الموسم الذي أستطيع فيه الوقوف بين القائمين في كل مباراة»، يضيف الحارس.

في الموسم الماضي، أعار برشلونة تير شتيجن إلى جيرونا، حيث لعب إلى جانب دالي بليند تحت قيادة المدرب ميشيل. لكن مشاكل الإصابة حدّت من مشاركته في مباراتين فقط. كما ساعدت محادثاته مع مدير الكرة جوردي كرويف في إقناعه باختيار أياكس.

وكان الحديث مع جوردي هو العامل الحاسم. «عندما تحدثت مع جوردي، شعرت على الفور أن الأمر صحيح. أنا أعرف المدرب ودايلي بالفعل، مما يعني أنه كان بإمكاني التحدث معهما عن المشروع والشعور الذي يراودهما تجاهه. كان ذلك مقنعاً للغاية». كما يبدي تير شتيجن حماساً تجاه الطموحات في أمستردام. «علينا إعادة أياكس إلى المكانة التي يستحقها النادي»، يختتم الحارس الألماني.