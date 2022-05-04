تير شتيجن: سعيد باستبعادي من المشاركة مع ألمانيا في دوري أمم أوروبا

أعلن هانز فليك؛ المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بشكل رسمي استبعاد مارك أندريه تين شتيجن؛ حارس مرمى الماكينات وبرشلونة الإسباني، من المشاركة في دوري أمم أوروبا.

الماكينات في يونيو المقبل يخوضون غمار منافسات الدوري الأوروبي، إذ يخوضون أربع مباريات أمام إيطاليا، إنجلترا، المجر وأخيرًا مواجهة الآزوري من جديد.

فليك: القرار بالاتفاق مع شتيجن

فليك أوضح في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم أنه اتخذ قرار غياب حارسه عن المشاركة في البطولة، بعد مشاورات مطولة معه.

وأكد المدير الفني للماكينات أنه فضل إراحة شتيجن، قبل كأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق في نوفمبر من العام الجاري.

وقال فليك: "تحدث أنا وشتيجن باستفاضة عن وضعه بالمنتخب وببرشلونة، هو أحد أفضل الحراس بالعالم، لكن بسبب الإصابات لم يحصل على فترة راحة كافية، إذ كان يخضع لبرامج علاجية وتأهيلية".

وأضاف: "في ظل إقدامنا على المشاركة في مونديال قطر، اتفق مع شتيجن على حصوله على راحة من التدريبات والمباريات المهمة هذا العام".

شتيجن: سعيد بهذا القرار

من جانبه، أعرب حارس البرسا عن سعادته على الحصول على هذه الراحة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يسعد لعدم تمثيل منتخب بلاده.

وقال شتيجن، في تصريحاته للموقع الرسمي لبرشلونة: "أشعر بالسعادة دائمًا بالمنتخب وفي كل استدعاء، لكنني بعد ثلاثة مواسم متتالية، احتاج للحصول على بعض الراحة، والمدرب دعمني واتفق معي في هذا القرار".

يذكر أن شتيجن خاض 46 مباراة مع البرسا في الموسم الجاري بمختلف البطولات المحلية والقارية، بواقع 4200 دقيقة.

وبشكل عام، خاض حارس ألمانيا 28 مباراة دولية، وحصل على كأس العالم للقارات 2017.

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