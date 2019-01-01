تير شتيجن بعد الشباك النظيفة الثالثة: لا زال لدينا أشياء لتحسينها
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Squawka
أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سعادته بفوز فريقه على ايبار بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لليجا.
وقال تير شتيجن عقب المباراة:"من المهم أن ندافع بشكل جيد للقتال على كل الألقاب المتاحة".
وأضاف:"يجب أن نصبح أقوى وأن نلعب معاً. لدينا أشياء لنحسنها، ولكن من الجيد إضافة 3 نقاط هامة بدون تلقي الأهداف".
وأوضح:"لقد عرفنا كيف نلعب بصبر ضد فريق معقد مثل ايبار الذي يضغط بشكل جيد ويخلق الصعوبات".
يذكر أن الحارس الألماني لم يتلقَّ أي أهداف في آخر 3 مباريات بالليجا، كما لم يتلقَّ أهداف في آخر 6 أسابيع عدا هدف خيتافي.