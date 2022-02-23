تير شتيجن: أسلوب تشافي ممتع .. وهذا ردي على الانتقادات

أثنى الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني على الفلسفة التي يتبعها تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، كما رد على الانتقادات العديدة التي وجهت إليه مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

تصريحات تير شتيجن جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نابولي وبرشلونة، في إياب ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

ماذا قال تير شتيجن عن تشافي؟

الحارس الألماني أشاد بما يقدمه تشافي مع برشلونة، حيث قال: "لديه فكرة واضحة للغاية عن الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وهذا يغير كل شيء في الوقت الحالي".

ويرى تير شتيجن أن برشلونة ينمو بشكل جيد للغاية حاليًا، مؤكدًا: "هناك أشياء كثيرة تراكمت من الماضي، كل مدرب لديه فكرته".

وأضاف: "والآن لدينا تشافي بأفكاره، نحن نستمتع بأنفسنا وهذا يُظهر أن الاقتناع يمنح راحة البال".

ما هو رد تير شتيجن على الانتقادات الموجهة إليه؟

لم يتردد تير شتيجن في استغلال لحظة ظهوره النادر أمام وسائل الإعلام للرد على الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

وأكد تير شتيجن أنه يشعر بالهدوء، ويعرف أن بإمكانه التحسن أكثر، ويبذل قصارى جهده ليواصل كونه واحدًا من بين أفضل حراس المرمى في العالم.

وقال الألماني الدولي: "أحاول أن أكون في أفضل الظروف للمباريات، في الأسابيع الأخيرة، كتب بعضكم أشياء لسكب البنزين على الأمور".

وأضاف: "أنا أفهم وظيفتكم كصحفيين، لكني أقوم بتحليل عملي، وأنا سعيد بما أقدمه".

واختتم تير شتيجن: "أفعل الكثير من الأشياء بشكل جيد، يمكنني أن أتحسن، مثل أي شخص آخر، أنا هنا لمساعدة الفريق".

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