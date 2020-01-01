تيري: تدربت على "بانينكا" قبل كارثة الأبطال 2008

واقعة لن ينساها المدافع الإنجليزي المعتزل

أكد جون تيري أسطورة تشيلسي ومدافعه السابق، تدربه على تسديد ركلات الجزاء بطريقة "بانينكا" الشهيرة، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد في 2008.

نهائي موسكو يعتبر من اللحظات الأسوأ في مسيرة تيري، بعدما انزلق خلال تسديدة لإحدى ركلات الترجيح الحاسمة في المباراة لترتطم كرته بالقائم، ويتسبب في منح الشياطين الحمر اللقب.

كريستيانو رونالدو سجل هدف التقدم لمانشستر وقتها في الوقت الأصلي، قبل أن يعادل فرانك لامبارد النتيجة للبلوز، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح في النهاية، لتشهد أنباء غير سارة لجماهير الفريق اللندني.

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وقال تيري في تصريحات تليفزيونية:"قبل أي نهائي يجب عليك التدرب على ركلات الترجيح، وهذا ما فعلناه لمدة أسبوعين في التمارين قبل خوض اللقاء".

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وأضاف:"تدربت بشكل شخصي على التسديد بطريقة "بانينكا" ونجحت بصورة كبيرة جداً في التدريبات قبل الإخفاق في المباراة".

يذكر أن نتيجة ركلات الترجيح كانت 6/5، حيث تمكن إيدوين فان دير سار حارس مانشستر وقتها، من إنقاذ الركلة الأخيرة التي سددها نيكولاس أنيلكا، ليحتفل بلقب البطولة في واحدة من أشهر اللقطات بتاريخ المسابقة.