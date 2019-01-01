تيرني: آرسنال يستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا

تيرني يتمنى وضع حد لغياب آرسنال عن دوري أبطال أوروبا طيلة السنوات الأربعة الماضية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كيران تيرنر النجم المنضم حديثًا إلى آرسنال إنه يتمنى وضع حد لغياب الجانرز المتكرر عن المسابقة الأوروبية الأكبر دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال قد غاب للموسم الحالي عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد خروج كارثي من النسخة الأخيرة التي شارك فيها عام 2017 أمام بايرن ميونيخ بعشرة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

وحول ذلك، قال تيرني إن غياب آرسنال عن دوري أبطال أوروبا بصورة متكررة لا يتناسب مع قيمة الفريق التاريخية كأحد الكبار في إنجلترا.

وأضاف: "مع انضمامي إلى آرسنال كان لدي العديد من الطموحات، يمكنني القول بأن أولها كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وإنهاء فترة الابتعاد عن الأضواء الأوروبية"

وتابع: "مع الوقت أكتسب ثقة أكبر ويصبح لدي الدافع من أجل الاستمرار، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف عن اللعب في أي بطولة أخرى"

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يذكر أن آرسنال قد تعاقد مع النجم الأسكتلندي تيرنر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سيلتيك مقابل حوالي 25 مليون يورو.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019