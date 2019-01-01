تيرشتيجن: نحتاج دعم الجمهور ضد خيتافي
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
طلب مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، مساندة الجماهير في مباراة خيتافي معتذرًا عما حدث في دوري أبطال أوروبا.
برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه في الذهاب بثلاثية نظيفة ليخسر أمام ليفربول ويودع البطولة.
وقال تيرشتيجن في رسالة عبر إنستجرام: "احتجت لإفراغ كل ما في عقلي بعد المباراة قبل مراجعة تفاصيل ما حدث".
وتابع: "استقبلت العديد من الرسائل وأود شكر الجميع على تشجيعهم وتعاطفهم واحترامهم لنا".
Sorry for the late message... I had to get my mind free after the last match before reviewing what happened and I’m still on it. After the game I received many messages and I want to thank you for the encouraging words, your empathy and respect. You’re all amazing! The support keeps our heads up and this is what we need right now. The season isn’t over yet and there is another title we want to fight for, the Copa del Rey. Just TOGETHER we can do it! Sunday is the last game of the season in Camp Nou and I’m looking forward to see you all there. Visca Barça ! @fcbarcelona
وأردف: "الجمهور عظيم للغاية، علينا أن نبقى رأسنا مرفوعة والموسم لم ينته بعد وعلينا التركيز على حصد لقب كأس ملك إسبانيا أيضًا".
واختتم: "يوم الأحد نلعب آخر مباراة لنا في كامب نو وأتطلع لرؤية دعمكم. يحيا برشلونة".
جدير بالذكر أنّ برشلونة خرج الموسم الماضي من روما بسيناريو مماثل بعد الفوز في كامب نو برباعية لهدف والخسارة بثلاثة أهداف في أوليمبيكو.
ولم يحقق النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا منذ 2015 وهي أطول فترة يبتعد فيها البلوجرانا عن اللقب مع ليونيل ميسي.