تيرشتيجن إلى سيليسين: سأفتقدك يا صديقي

تعرف على رسالة تيرشتيجن إلى سيليسين بعد رحيل الأخير إلى فالنسيا

وجّه مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، رسالة إلى ياسبر سيليسين بعد رحيل الأخير إلى صفوف فالنسيا.

برشلونة أعلن بالأمس، الأربعاء، انضمام سيليسين إلى الخفافيش في صفقة وصلت إلى 35 مليون يورو.

وقال تيرشتيجن في رسالة إلى سيليسين عبر حسابه بموقع إنستجرام: "لاعب محترف وزميل وصديق رائع. استمتعت كثيرًا بالعمل معك خلال السنوات الثلاثة الماضية، دائمًا تعمل بجد ولدينا العديد من الذكريات الطيبة".

وتابع: "أتمنى لك التوفيق في التحدي المقبل وأود مواجهتك في الموسم المقبل".

من جانبه ردّ سيليسين على الرسالة بقوله: "شكرًا لك يا صديقي، قضينا فترة عظيمة سويًا وأتمنى لقاءك قريبًا".

ويقترب النادي الكتالوني من ضم نيتو، حارس فالنسيا، لتعويض رحيل الهولندي صاحب الـ 30 عامًا.

التقارير الصحفية كشف أن إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، يخطط لمنح نيتو مباريات أكثر في بطولة الدوري الإسباني بدلًا من اقتصار دور الحارس على خوض لقاءات كأس الملك فقط.