تيدي شيرنجهام يطالب بوتشيتينو بتجاهل مانشستر يونايتد والاستمرار في توتنهام

تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق يطالب المدير الفني للسبيرز ماوريزيو بوتشيتينو بالاستمرار مع الفريق اللندني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب تيدي شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي للسبيرز بتجاهل الشياطين الحمر والتركيز مع الفريق اللندني.

جاء هذا في مقابل كتبه شيرنجهام وأكد خلاله أن ما هو عليه توتنهام في الوقت الحالي مختلف تمامًا عما كانت عليه الأمور عام 1997 عندما ترك السبيرز لينضم لمانشستر يونايتد.

وكتب شيرنجهام: "عندما تركت توتنهام وانضممت لمانشستر يونايتد عام 1997 كان لدي سبب واحد فقط وهو الطموح، فتوتنهام وقتها كان مستقر في وسط الجدول، مجرد نادي عادي بذلك الوقت ولم أحب ذلك ببساطة".

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وأضاف: "في الوقت الحالي ماوريزيو بوتشيتينو يرتبط اسمه بمانشستر يونايتد لكنه ليس لديه سبب للرحيل فهو في نادي طموح بالوقت الحالي، ويمكنهم الوصول لبعيد معًا".

وأكمل: "لقد أثبت بالفعل أنه مدير فني عظيم، وبوجود ملعب جديد قادم لماذا قد يتخلى عن كل شيء قد بناه ويرحل عن الفريق؟".

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واختتم: "لا يوجد سبب يجعلنا نفكر أنه سيقدم شيئًا أفضل في مكانًا آخر، فتوتنهام الذي تركته عام 1997 مختلف تمامًا وبعيد كل البعد عن وضع النادي الحالي، لو كنت متواجد مع الفريق حاليًا كنت رفضت الرحيل لمانشستر يونايتد".