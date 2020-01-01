تيجالي: سعيد بتمثيل المنتخب الإماراتي وتصرف الوحدة فاجأني

المهاجم الأرجنتيني الأصل يتحدث عن تمثيل الأبيض الإماراتي.

أكد سيباستيان تيجالي، على أنه سعيد للغاية، بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، واللعب في صفوف الأبيض الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

تيجالي قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "شرف كبير لي أن أكون مواطناً إماراتياً، لأخدم المنتخب والدولة التي قدمت لي الكثير أنا وأسرتي، خلال السنوات السبع الماضية".

مهاجم الوحدة تابع: "أعمل بالروح ذاتها والإصرار الذي أؤدي به في الوحدة، ولن أتخاذل، بل أجتهد لأثبت التوفيق في القرار، وحتى إن لم أسجل الأهداف، فسوف أقوم بالعمل نفسه الذي أقوم به مع فريقي".

سيباستيان تيجالي أردف: "من يتحدث عن عمري فعليه العودة إلى إحصائياتي مع الوحدة، أثق في قدراتي، وأعرف أنني قادر على العطاء، وهذا ما أؤكده دائماً في الملعب".

وتحدث تيجالي عن ناديه الوحدة، حيث قال: "اتفقت بالفعل مع الوحدة على تجديد العقد، ووافقت على خفض راتبي، ولكنني تفاجأت بتعاقد الإدارة مع مهاجم صريح، وتم الاستغناء عنه، ولكنني استغربت هذا الأمر".

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وواصل: "أعرف أنه سيأتي اليوم الذي لن أتفق فيه مع نادي الوحدة، ولكن أتمنى أن يأتي بعد قرار اعتزالي كرة القدم بقميص العنابي".

وتحدث تيجالي عن مباراة فريقه أمام حتا المقبلة، حيث يتوقع صعوبتها، خاصة وأن الوحدة سيلعبها بعناصر جديدة، ولكن فريقه طبقوا ما تدربوا عليه الفترة الماضية.

ويواجه الوحدة نظيره حتا بالجولة 13 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء غدٍ الجمعة.