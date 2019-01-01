تيتي: نيمار الأفضل في العالم بعد ميسي ورونالدو

تيتي يرى أن نيمار غير العادي هو الثالث بعد ميسي ورونالدو على مستوى الأفضل في العالم

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قال تيتي مدرب المنتخب البرازيلي إن نيمار لاعب استثنائي وغير عادي وثالث أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان نيمار قد عاد لينضم لأول مرة للمنتخب البرازيلي عقب فترة غيابه منذ إصابته قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق كوبا أمريكا التي توج بها السامبا مؤخرًا.

وحول عودة نيمار، قال تيتي إن انضمام نجم باريس سان جيرمان إلى منتخب البرازيل من جديد يعد خبرًا سارًا للجميع وإضافة قوية للمجموعة.

وأضاف: "نيمار يمر بفترة صعبة نظرًا للشائعات التي لاحقته في الميركاتو والتي تأتي بعد إصابة أبعدته عن الفترة التحضيرية للموسم وعن كوبا أمريكا قبلها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وتابع: "ولكن رغم كل ذلك فهو يبقى لاعب استثنائي، هو قادر على تغيير مجرى أي مباريات وعلى قيادة فريقه أو منتخب بلاده للتويج بأي بطولة"

وأردف: "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فقط هما اللاعبان الأفضل من نيمار نظرًا للعطاء الكبير الذي قدماه، ولكن ثالثهما سيكون نيمار على ما أعتقد"

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يذكر أن نيمار يمر بمشاكل مع إدارة باريس سان جيرمان نظرًا لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والعودة إلى برشلونة.