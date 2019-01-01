تيتي: لا يمكننا أن نصبح رهائن لدى النتائج

مدرب البرازيل يرفع صوت الأداء على النتائج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض تيتي مدرب المنتخب البرازيلي محاسبة الفريق بناء على النتائج، التي اعتبرها مترتبة على الأداء الذي يعتبر الأهم.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي:"الأداء هو ما يشغلني، وإذا كان الفريق متزناً ستأتي النتائج التي لا تعكس المباراة دائماً".

وأضاف:"لا يمكننا أن نصبح رهائن لدى النتيجة. الضغط لأجل النتائج أمر طبيعي، ولكن الفريق بحاجة للأداء".

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل مع السنغال ودياً بهدف لمثله يوم الخميس.

يذكر أن السليساو يلتقي بمنتخب نيجيريا في ودية أخرى غداً.