تيبو كورتوا .. الجدار البلجيكي الذي منح ريال مدريد 20 نقطة

الحارس العملاق أصبح من أهم العناصر بفريق المدرب زين الدين زيدان

يعيش الحارس تيبو كورتوا، الفترة الأفضل له مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق، بسبب تألقه اللافت في العديد من المناسبات الحاسمة.

كورتوا تعرض لانتقادات عديدة قبل توقف النشاط في مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، ولكن الصورة تغيرت تماماً منذ العودة مرة أخرى.

البلجيكي قام ببعض التصديات الحاسمة التي ساهمت في انتصارات هامة لريال مدريد، كان آخرها أمس، الأربعاء، أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

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صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على المباريات التي لعبها كورتوا منذ عودة النشاط، والتي وصل عددها إلى 13 مباراة.

الحارس البالغ من العمر 28 سنة تلقى 6 أهداف فقط، ليصل معدل الأهداف التي هزت شباكه إلى الرقم 0.46 في المباراة الواحدة، ليحقق متوسط أفضل من الذي قام به الموسم الماضي، حيث وصل معدله من الأهداف التي تلقتها شباكه إلى 0.59 لكل مواجهة لعبها.

وأوضحت الصحيفة أن كورتوا نجح في منح ريال مدريد 20 نقطة على مستوى الدوري الإسباني، في آخر 4 أشهر لعبها مع فريق المدرب زين الدين زيدان.

وظهرت أهمية اللاعب بصورة واضحة في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، حيث ساهم في فوز ريال بلقب الليجا على حساب برشلونة.

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واستمر التطور الشديد بمستوى كورتوا بالوصول إلى الموسم الحالي، حيث ساهم في إفلات ريال مدريد من الهزيمة في أكثر من مناسبة، وذلك أمام ريال بيتيس وريال سوسييداد وبلد الوليد في بطولة الدوري.