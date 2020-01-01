تيباس يُهدد برشلونة: إجراءات تأديبية شديدة على من لا يستأنف الدوري

يجب أن نُكمل الدوري بأي صورة..

أرسل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تحذيرًا شديد اللهجة لكل الأندية التي تُفكر في معارضة استئناف بطولة الليجا، إذ أكد على أن إجراءات تأديبية صارمة ستتُخذ ضد كل من لا يعود للنشاط مجددًا.

الدوري الإسباني حاله كحال كل الدوريات الأوروبية والعالمية يُعاني من خطر ألا يُستكمل في ظل تفشي فيروس كورونا، ولكن تيباس بالتعاون مع لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني، يسعيان لاستكمال المسابقة بشتى السبل.

تقارير انتشرت في الآونة الأخيرة عن أن برشلونة يدرس عدم استئناف الموسم خوفًا على سلامة اللاعبين، ففكرة خوض مباراة كل ثلاثة أيام من شأنها أن تتسبب في إصابات كثيرة لكل لاعبي النادي الكتالوني.

المزيد من الفرق

بدوره، عقّب تيباس على الأمر في تصريحات صحفية وقال "سيكون هناك ملف تأديبي من الرابطة والاتحاد، وفي حالة عدم ظهور أي فريق في مباراة فسيتم خصم الثلاث نقاط وسيكون هناك إجراءات صارمة.".

كما أضاف "قرار أي نادٍ سيؤثر على بقية الأندية الأخرى، لا يمكنك أن تتخذ مثل هذه القرارات فرديًا أو بالأغلبية، عليك أن تكون حريصًا للغاية في مثل هذه القرارات، الأمر بات جديًا في الآونة الأخيرة.".

"مصلحتنا هي عودة النشاط الرياضي بصورة تقليدية، نريد العودة للدفاع عن قطاعنا ووظائفنا والأسر التي تعول علينا."

"الأزمة تؤثر اقتصاديًا على الأندية الكبرى أكثر بكثير من الأندية الصغيرة، فالإيرادات السمعية والبصرية تبلغ 30% فقط من الإيرادات، بينما البقية تعتمد على التذاكر والمتاحف والرعاة، أندية مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا هم أكثر المعانيين."

"يتعين علينا دراسة كيف ستتدرب الفرق وكيف ستلعب وكيف ستسافر وماذا عن الناس داخل الاستاد. إذا أُصيب لاعبين بكورونا من المباريات، فحينها قد يتم تعليق المسابقة مرة أخرى."

واختتم "سيكون هناك صعود وهبوط بصورة طبيعية، ولا توجد أي إمكانية أو احتمالية لزيادة عدد الأندية الموسم المقبل. نسعى الآن للقيام بنفس العمل الذي تقوم به الشركات الخاصة مع موظفيها من الناحية الصحية لضمان سلامة الجميع والكشف الدائم عليهم.".

يذكر أن هولندا كانت الدولة الأوروبية الثانية التي أعلنت إلغاء الموسم بعد بلجيكا، غير أن قرار الإلغاء الهولندي نص على عدم تنصيب أي نادٍ كبطل للبطولة مع إلغاء الصعود والهبوط وتحديد المتأهلين إلى البطولات الأوروبية وفقًا للترتيب الأخير للدوري قبل التوقف.