تيباس ينفجر غضبًا ويسخر من رئيسة مدريد: أندية دوري السوبر الأوروبي ليست السيد المسيح!

البطولة التي يدعمها ريال مدريد وبرشلونة في مرمى نيران رئيس رابطة الليجا..

لا يبدو رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مستعدا لقبول حكم المحكمة الأخير بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي والذي حقق مصالح كل من برشلونة وريال مدريد.

وقال تيباس في بيان رسمي صادر عن رابطه الليجا إن "أي نظام لدوري السوبر الأوروبي هو مرفوض تماما خصوصًا النظام الجديد الذي يستمر في عدم تأهيل الأندية المشاركة في البطولة مباشرة من الدوريات المحلية".

وأكد البيان الرسمي لرابطه الدوري الإسباني أن نظام هذه البطولة "تم رفضه في عام 2019 وسيتم رفضه مرة أخرى بل إن الأمور تبدو أكثر انغلاقًا أمام هذا المشروع من قبل رابطة الدوري الإسباني التي يرأسها تيباس".

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وفي سياق متصل، دخل تيباس في مشادة كلامية مع رئيسة إقليم مدريد إيزابيلا دياز أيوسو والتي دعمت المشروع قائلة إنه "في النهاية سينتج بطولة أكثر تنافسية".

وكتب تيباس عبر موقع "إكس" تغريدة أشار فيها إلى تصريحات المسؤولة المدريدية قائلًا إن "الأندية التي تنتمي للإقليم بخلاف ريال مدريد لم تهنئ بهذه البطولة وكذلك رابطة الدوري الإسباني" التي يرأسها.

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وأكد تيباس أن سعادة المسؤولة المدريدية نابعه من أن "هذه البطولة تخدم ريال مدريد وتجني له عوائد" من المرتقب أن تسعدها.

كما أشار تيباس في تصريحات حملت الكثير من التهكم إلى أن معجزة "الخبز والسمكتين" هي عائدة للسيد المسيح وليست لأندية دوري السوبر الأوروبي في إشارة إلى تصريحات سابقة كانت تحدثت عن العوائد المادية العالية للبطولة المستحدثة جديدًا، وبدا واثقًا من أن هذه البطولة لن ترى النور على الإطلاق في السنوات المقبلة.