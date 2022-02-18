تيباس يكشف عن رجل ريال مدريد بإدارة برشلونة!

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز هو سبب رفض برشلونة لاتفاقية CVC.

وعقدت الرابطة اتفاقية مع صندوق CVC الأمريكي لمد الأندية الإسبانية بما يزيد عن ملياري دولار بفائدة قليلة.

لكن ريال مدريد وبرشلونة كانا ضد الاتفاقية، ويحارب حتى الآن بيريز لإبطالها بشتى السبل مستعينًا بالمحاكم الإسبانية المختلفة.

تيباس كشف سر أن برشلونة مع الريال في موقفه، فقال "الرفض يأتي بسبب فيران ريفرتر، رجل بيريز في برشلونة".

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كما أضاف "لا يكن الكثير من المودة لي، لقد أتى إلى برشلونة من مجال مختلف وقادهم إلى هذا الموقف المعقد".

وأعلن ريفرتر استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لبرشلونة، في خبر يبدو أنه أسعد تيباس وإن حاول إنكار ذلك.

تيباس أتم بقوله "الآن يتعين علينا معرفة من سيحل محله، إذا نجح برشلونة في إعادة توجيه الوضع، ستتحسن الأمور كثيرًا".

الجدير بالذكر أن برشلونة أقرب إلى تعيين المدير الرياضي الحالي، ماتيو أليماني، خلفًا لريفتر وفقًا لتأكيدات الصحف الإسبانية.