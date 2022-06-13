تيباس يكشف الفارق بين ألميريا وباريس ويقيم وضع برشلونة

تيباس يكشف الفارق بين ألميريا وباريس ويشرح رؤيته لأزمة برشلونة

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مختلف القضايا الحالية في لقاء مع الصحفيين، أثناء حضوره اجتماعاً مع اتحاد الصحافة الرياضية في بلد الوليد.

تيباس ناقش مع الصحافة الإسبانية أبرز القضايا الحالية في الليجا، وشرح أزمة برشلونة المالية، والفارق بين نادي ألميريا والأندية المملوكة للمستثمرين، وفشل ريال مدريد في ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وقرار تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وقال تيباس عن صفقة مبابي: "أنا لا أدافع عن مدريد في قضية مبابي، أنا أدافع عن كرة القدم الأوروبية. الموافقة على هذه العمليات خارج السوق عندما تكون تلك الأندية بالفعل، أكثر خطورة من السوبر ليج".

وأضاف: "باريس سان جيرمان لديهم خسائر ب200 مليون يورو، ويدفعون 300 مليون يورو من أجل تجديد عقد مبابي الأمر فيه غش، لا أعرف ما إذا كانوا يدفعون خارج البيئة الفرنسية أو يحصلون على الكثير من الرعاية".

وواصل: "نريد صناعة قوية مبابي بقي في باريس سان جيرمان، لكن النادي غير منظم على العديد من المستويات لديهم ميسي ونيمار ويحصلون على أرباح 70 مليونًا فقط بينما يكسب الليجا 900 مليون".

أزمة برشلونة المالية

وعن وضع برشلونة قال تيباس: "لابورتا يغضب عندما أتحدث، لكنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله من يناير إلى يونيو لم يكن هناك الكثير من التغييرات والنادي يعرف ما يجب عليهم فعله للتعاقد مع اللاعبين".

وأضاف: "إذا قاموا بالروافع الاقتصادية فسيكونون قادرين على التعاقد مع اللاعبين".

الفارق بين ألميريا والسيتي وباريس

وعن اتفاقية CVC وبرشلونة : "ليس من الضروري أن ينضموا إلى CVC، يجب عليهم بيع الأصول هذا هو الحل ولكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة، الانضمام إلى الاتفاقية سيكون طواعية".

وقال تيباس: "ألميريا نادٍ حكومي؟ نضع المكابح عليه ولا تزال سارية المفعول، المالك يعرف جيداً أنه لا يستطيع كسر القواعد في أي فئة فالقواعد هي نفسها للجميع. تضخيم الرعاية أو أي أمور أخرى، لدينا الكثير من الوقت في هذا الشأن، لكن يجب أن أقول إنه جاء بجهل لكنه يعرف بالفعل ما يدور حوله ".

الجدير بالذكر أن نادي ألميريا صعد إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى، بعد تصدره دوري الدرجة الثانية، وحصد لقب البطولة، وسيشارك فريق تركي آل الشيخ في المسابقة الأولى بداية من الموسم القادم.

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