تيباس يطلب اجتماع الأندية ويرفض قرار المحكمة

تعرف على موقف تيباس من عدم خوض مباريات يوم الاثنين

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

رفض خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قرار المحكمة الرياضية العليا بعدم خوض أي مباراة أيام الإثنين في دوري الدرجة الأولى والثانية..

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه رئيس الاتحاد، لويس روبياليس.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية إنّه يعتزم الاجتماع مع ممثلين أندية الدوري من الدرجة الأولى والثانية يوم الإثنين المقبل لدراسة القرار.

وسمحت المحكمة بإجراء مباريات يوم الجمعة على أن يتم إلغاء أي لقاء يوم الإثنين وتقديمه ليكون إما السبت أو الأحد.

من جانبه، علّق روبياليس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" يقول فيها: "سعيد للغاية، آمال الكثيرون تحققت".

Muy feliz! Se cumple el DESEO DE LAS AFICIONES 🏟,

mi compromiso y la posición

de la @rfef



El pasado mes dije:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con acuerdo)

Hoy el Juez dice:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con fianza de 15 M€)



GRACIAS A TODO

EL FÚTBOL ESPAÑOL

❤⚽ #SomosFútbol #SomosFederación https://t.co/L8kMbDJbCL — Luis Rubiales (@LuisRubiales) August 9, 2019

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.د

جدير بالذكر أنّه منذ تولي روبياليس رئاسة الاتحاد ودخل في العديد من الأزمات مع تيباس سواء في اللعب بالولايات المتحدة الأمريكية أو نظام السوبر الإسباني وكلها خرج منها رئيس الاتحاد منتصرًا.