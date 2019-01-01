تيباس يستقيل ويرشح نفسه من جديد لرئاسة رابطة الليجا

تيباس يستقيل ويرشح نفسه للمنصب ذاته

قدم خافيير تيباس استقالته من منصبه كرئيس رابطة الليجا الإسبانية، وذلك ليفتح باب الترشح للدورة الجديدة ويرشح نفسه مرة أخرى.

وكان تيباس قد دخل في صراعات في الفترة الأخيرة مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس، الأمر الذي جعل منصبه مهددًا.

وكانت هناك تصريحات أخيرة لتيباس تلك التي تناول فيها بعض القضايا الخاصة بمسابقة الدوري الإسباني والحديث عن مواجهة الكلاسيكو التي تم تأجيلها من قبل، كما تحدث عن توسيع شعبية الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

وأضاف: "من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نعرف أن جماهير الدوري الإسباني غير محصورين في إسبانيا فقط من كل أنحاء العالم ويعيشون في العديد من الدول".

وأكمل: "علينا أن نحترم الجماهير الخاصة بنا في آسيا وأمريكا، هم يمثلون جزءًا كبيرًا من الدخل الخاص بنا عن طريق اشتراكات القنوات ويساهمون في شراء فرق الليجا للنجوم الكبار".

وأنهى تصريحاته: "الإجمالي التراكمي للجماهير الليجا يصل لحوالي 3 مليار مشجع حول العالم عبر كل وسائل الاتصال".

تيباس: علينا مراعاة آسيا وأمريكا عند تحديد موعد الكلاسيكو دائمًا

جدير بالذكر أن العقد الحالي للبث التلفزيوني في الدوري الإسباني يصل لحوالي 12 مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات كأكبر عقود الليجا في التاريخ.